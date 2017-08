Pub

Moreirense foi presa fácil para os dragões, que poderiam ter igualado as goleadas dos rivais, se não abrandassem a partir dos 30 minutos. Aboubakar resolveu o jogo, com um hat trick

Há quatro anos que o FC Porto não iniciava a I Liga com três vitórias consecutivas, há 20 que não tinha um arranque tão frutuoso (8-0 em golos) e... há quanto tempo é que não tinha um goleador do calibre de Aboubakar? O avançado camaronês, regressado depois de garantir que nunca mais voltaria ao Dragão, reconciliou-se com os adeptos e com os golos. Ontem, com um hat trick, construiu mais uma vitória simples da equipa azul e branca, diante do Moreirense (3-0). Desde 1994/95 que os três grandes não começavam o campeonato com triunfos nas três primeiras jornadas.

Às goleadas de Sporting e Benfica - e ao triunfo do outsider Rio Ave, que encerra o grupo de co-líderes da I Liga, com nove pontos -, o FC Porto respondeu com uma vitória gorda, que só não assumiu os números dos rivais (5-0) devido ao seu abrandamento, a partir dos 30 minutos, e à exibição de Jhonatan, guardião do Moreirense. O dragão low cost de Sérgio Conceição (sem reforços, além dos regressados de empréstimo) continua com um rendimento premium - embora os maiores desafios ainda estejam por chegar.

Como há uma semana, em Tondela (triunfo tranquilo, embora por 0-1), voltou a ser Aboubakar a resolver na receção do FC Porto ao Moreirense. O camaronês, que passou a temporada passada emprestado ao Besiktas e jurou não querer voltar ao Dragão ("nunca mais"), mostrou uma vez mais que pode ser o goleador que faltou à equipa portista nos momentos decisivos de 2016/17. Com três golos bem diferentes - plenos de oportunismo - destroçou a frágil resistência da equipa de Moreira de Cónegos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O primeiro chegou ao fim de 18 minutos de domínio quase absoluto do FC Porto - ontem com Maxi Pereira no lugar de Ricardo Pereira (ausente com gripe). Já depois de Felipe ter obrigado Jhonatan a voar, para travar um cabeceamento com selo de golo (3"), Aboubakar, também de cabeça, fez o 1-0.

O segundo apareceu pouco depois, sem que os minhotos, com dois blocos muito recuados, conseguissem sequer afastar-se da área. Depois de travar dois remates de Marega e Óliver Torres, Jhonatan já foi capaz de defender uma nova recarga, do camaronês (21"). Em meia parte, o jogo ficou quase resolvido. E após Alex Telles (25"), Danilo (30") e Aberhoune (31", na própria baliza...) terem ameaçado o 3-0, os portistas tiraram o pé do acelerador.

Na segunda parte, o Moreirense procurou reagir, com a entrada do ponta-de-lança Cádiz, mas só abriu espaços para a contra-resposta do FC Porto (já sem Brahimi, rendido por Otávio, ao fim de 45 minutos a mostrar-se limitado físicamente) e apenas ao minuto 87", por Arsénio, incomodou Casillas. Marega ameaçou o 3-0 duas vezes (incluindo aos 73", num remate cruzado, em arco, de fora da área, que embateu na barra). Aboubakar concretizou-o, aos 77", isolado diante de Jonathan - após mais uma falha defensiva dos cónegos. E Hernâni, aos 84", ainda podia ter aumentado a contagem.

No final, 3-0, uma vitória gorda e simples para os dragões. E perante a "disparidade dos meios à disposição" dos três grandes e dos restantes clubes da I Liga - de que o técnico do Moreirense, Manuel Machado, bem se queixou no fim da partida -, a clivagem que se viu nas três primeiras jornadas promete manter-se.