Pub

Só uma hecatombe (marcar 18 golos num jogo) fará o PSG roubar o título ao Mónaco, que passou ontem os 100 golos.

O Mónaco de Leonardo Jardim pode encomendar as faixas e festejar antecipadamente o título francês. O triunfo de ontem sobre o Lille (4-0, bis de Falcao, Bernardo Silva e autogolo de Alonso) deixou o clube virtualmente campeão, pois tem mais três pontos do que o PSG (goleou por 5-0 em Saint-Etienne), mais dois jogos para disputar (os parisienses apenas um) e uma larga vantagem no saldo de golos - caso os dois clubes terminem empatados (seria preciso os monegascos perderem os dois jogos), o primeiro critério de desempate serão precisamente os golos... e o Mónaco tem mais 18 do que o PSG, o que torna impossível a missão de Di María, Cavani e companhia.

Três anos depois de ter sido a aposta do bilionário russo Dmitry Rybolovlev para liderar um projeto ganhador e capaz de acabar com a hegemonia do PSG, Jardim vê coroado o seu trabalho no Mónaco, assente na aposta e na valorização de jovens promessas, casos de Bernardo Silva (22 anos), Fabinho (23) e Kylian Mbappé (18).

O médio português chegou ao Principado, oriundo do Benfica, a troco de 15,5 milhões de euros. Atualmente tem os maiores emblemas europeus no seu encalço e pode sair no final da época por um valor muito mais elevado. Já Mbappé é o jogador mais cobiçado do mercado, que pode render mais de 100 milhões de euros ao Mónaco, ele que leva 14 golos no campeonato e deu nas vistas na Champions ao apontar seis. Depois há ainda Fabinho, médio defensivo brasileiro que esteve vinculado ao Rio Ave, passou pelo Real Madrid e fez-se jogador no Mónaco.

A grande temporada de Leonardo Jardim no clube já lhe valeu a alcunha de príncipe do Mónaco. E não é caso para menos, pois o treinador madeirense nascido na Venezuela voltou a devolver os troféus ao emblema do Principado, cujo último título de campeão data de 1999/00 (numa equipa onde pontificavam o português Costinha, Barthez, Trezeguet e Marco Simone) e o último troféu (Taça da Liga) foi conquistado em 2002/03.

A carreira de Jardim começou na Madeira, nos juniores do Santacruzense, em 1996/97. Em 2003/04 chegou a treinador principal do Camacha, onde permaneceu quatro épocas antes de o Desportivo de Chaves lhe abrir as portas do continente. Seguiu-se o Beira Mar (entre 2009 e 2011), um brilhante terceiro lugar com o Sp. Braga (2011/12) e uma experiência no estrangeiro, no Olympiacos, clube de onde saiu a meio da época 2012/13 no primeiro lugar, com uma vantagem de 10 pontos para o segundo classificado e sem derrotas - e por isso ficou no currículo com o título de campeão grego.

Em 2012/13 regressou a Portugal com destino ao Sporting, como aposta de Bruno de Carvalho para suceder a Jesualdo Ferreira. Deixou Alvalade no final dessa mesma época, garantindo o segundo lugar, e abraçou o projeto do Mónaco. Ao fim de três anos fez o clube campeão com um futebol de alto nível, chegou às meias-finais da Liga dos Campeões e tornou a equipa numa máquina de fazer golos - chegou ontem aos 101 no campeonato francês. Resta dizer que o internacional português João Moutinho, aos 30 anos, voltou a festejar um título de campeão - a última vez tinha sido em 2012/13, no FC Porto.

Na Holanda também foi de dia de festa, com o Feyenoord a conquistar o 15.º título de campeão, um troféu que lhe escapava desde 1998/99. O veterano capitão Dirk Kuyt foi o herói da partida ao apontar um hat-trick na vitória caseira frente ao Heracles, por 3-1.A Juventus também tinha hipótese de festejar ontem mais um título, mas o clube de Turim foi derrotado por 3-1 na deslocação a Roma.

Na Liga espanhola tudo adiado para a última jornada. O Real Madrid recebeu e venceu o Sevilha, por 4-1, e outra vez com Ronaldo em destaque. Nacho abriu o marcador aos 10" e o internacional português ampliou a vantagem aos 23", bisando na segunda parte contra a sua vítima favorita em Espanha - já apontou 25 golos em 17 jogos contra os sevilhanos. O golo do Sevilha foi apontado por Jovetic e Kroos fixou o marcador em 4-1.

Ronaldo, refira-se, tornou-se ontem no melhor marcador de sempre das principais Ligas europeias, com 366 marcados entre Inglaterra (84) e Espanha (282), os mesmos que o inglês Jimmy Greaves.

À mesma hora, mas em Las Palmas, o Barcelona venceu a equipa local pelo mesmo resultado. Neymar apontou um hat-trick e Luis Suárez também fez o gosto ao pé. Na classificação, os dois clubes estão empatados com os mesmos pontos (87), mas o Real tem menos um jogo (joga esta quarta-feira com o Celta de Vigo), pelo que o título de campeão será decidido no fim de semana.