Portugal estreia-se estar tarde numa fase final, frente a Espanha. Sonho de Carla Couto e Edite Fernandes tornado realidade

Dezanove de julho de 2017 vai ficar para sempre marcado pela estreia da seleção nacional de futebol feminino numa fase final. Independentemente do resultado que vier a verificar-se esta tarde (17.00, RTP 1), frente à vizinha Espanha, na cidade holandesa de Doetinchem, este é um dia histórico.

Um dia em que vai ser tornado realidade o sonho da melhor jogadora do século e mais internacional de sempre pela equipa das quinas, Carla Couto (145 presenças), e da melhor marcadora de sempre da armada lusa, Edite Fernandes (39 golos). A primeira já deixou os relvados e a segunda ainda joga pelo SC Braga, mas já renunciou à seleção. Porém, ambas estão bastante entusiasmadas para ver a estreia portuguesa num Europeu.

"Vai ser uma fase de grupos complicada. Inglaterra e Espanha são muito fortes, mas não há jogos perdidos antes de começarem. As nossas jogadoras vão entrar ansiosas, mas já mostraram qualidade. Vão divertir-se com responsabilidade, desfrutar e tentar fazer uma gracinha", perspetivou ao DN Carla Couto, 43 anos, que hoje tem pela primeira vez a oportunidade de estar ligada profissionalmente à modalidade em Portugal, enquanto delegada do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol para o futebol feminino. Como jogadora, só conseguiu ser profissional na China e em Itália.

"Acho que podemos esperar uma seleção ambiciosa, a tentar fazer o melhor, a pensar jogo a jogo. Somos a seleção mais mal posicionada no ranking, mas todas as outras nos respeitam", anteviu Edite Fernandes, 37 anos, que só esta época conseguiu ser jogadora profissional em Portugal, pelo emblema minhoto, depois de já o ter sido em Espanha, Noruega e Estados Unidos.

Dos pelados ao profissionalismo

Muito mudou desde que Carla Couto e Edite Fernandes deram os primeiros passos no futebol feminino, há cerca de 20 anos. "No Sporting, treinávamos num pelado, em frente à porta 10-A. Também joguei em pelados no 1.º Dezembro e no Trajouce. Havia muitas dificuldades. Hoje, há pais a levarem as filhas aos treinos, mas na altura existiam muitos comentários machistas", recordou Carla Couto, que procurou sempre ter empregos que dessem para conciliar com a atividade futebolística. "Fui jardineira, carteira, vendedora de pilhas e de lâmpadas, assessora do Jornal do Desporto e auxiliar de ação educativa. Conciliei com muito esforço e dedicação. Tentei ter trabalhos que dessem para treinar e jogar ao fim de semana. Deitava-me à 01.00 para me levantar às 06.00 para ir trabalhar. Vejo com muito agrado que já há dois clubes que dão condições monetárias e físicas de qualidade às jogadoras. É um contexto muito diferente", afirmou, admitindo que "gostava de viver esta realidade". "Bastava ter nascido cinco anos depois...", confessou.

"Há 20 anos, as condições eram diferentes. Os sacrifícios eram maiores e se calhar as coisas eram mais valorizadas há uns anos. Os campos eram pelados, os treinos às tantas da noite e as viagens para casa tardias", lembrou Edite Fernandes, que ao longo da carreira futebolística trabalhou nos ramos da restauração, hotelaria, educação e em juntas de freguesia. "Pus sempre o futebol à frente de tudo", vincou, também, ao nosso jornal.

Geração de ouro ainda não é esta

Carla Couto e Edite Fernandes são, respetivamente, a mais internacional e a melhor marcadora de sempre da seleção nacional. Contudo, foi a geração seguinte a conseguir o feito de apurar Portugal para uma fase final de uma grande competição. Será a geração de Cláudia Neto, Suzane Pires e Ana Borges uma geração de ouro? As recordistas discordam: ainda está para vir.

"Uma geração de ouro tem de ganhar títulos ou chegar longe numa grande competição. Temos uma geração muito boa, com grandes talentos, mas a geração de ouro estará para vir. Creio que daqui a uns anos aparecerá, quando as miúdas que agora têm 17 e 18 anos chegarem à seleção A, com uma maturidade competitiva superior do que as atuais quando chegarem, porque agora há escalões de base e campeonatos nacionais de sub-17 e juniores. Eu, por exemplo, comecei a jogar já enquanto sénior", analisa Carla Couto, que para o Europeu aponta Alemanha, França e Espanha como favoritas.

Edite Fernandes, que aposta claramente na Alemanha, ainda que Suécia, França e "talvez Espanha" tenham uma palavra a dizer, corrobora. "Já houve gerações muito boas. Acho que há quantidade, qualidade e melhores condições. Mas com este feito, podem vir a existir ainda mais condições e talentos", afirmou, acreditando que esta participação no Campeonato da Europa vai ser um ponto de partida e não um ponto de chegada. "A partir daqui, nada será igual. Há condições e apoios que nunca houve. É sempre a melhorar", rematou.

Com o desejo de que o futebol feminino consiga recuperar o atraso que tem para outros países, ambas as recordistas esperam ver superadas as marcas que alcançaram. "Vai ser algo que vai acontecer com naturalidade", assumiu Carla Couto, acerca do recorde de internacionalizações (145). "Oxalá que uma colega bata o meu recorde. É algo que não me faz sentir melhor ou pior", assumiu Edite Fernandes, a máxima goleadora (39). Em ambos os casos, Cláudia Neto (106 presenças e 14 golos) é quem está mais perto de atingir tais números.