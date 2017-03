Pub

Portas do Estádio da Luz abrem às 18.30. Jogo da 27.ª jornada da I Liga é sábado, às 20.30.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) abordou o clássico entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz, sábado (20.30, BTV), recusando a ideia de haver medidas excecionais na fiscalização na entrada dos adeptos, depois das suspeitas de haver adeptos da claque dos dragões com bilhetes comprados nas casas do Benfica, espalhadas pelo País.

"Não haverá medidas excecionais na fiscalização. Numa primeira linha compete ao promotor do evento (Benfica) fazer este trabalho, verificar se o título de ingresso, neste caso em concreto pode ser o Red Pass ou cartão de sócio com bilhete, será obrigatório para aceder. Os bilhetes que foram disponibilizados ao FC Porto não são nominais, têm o código de barras e, desde que seja válido, entram para o lugar que está reservado", explicou o subintendente Pedro Pinho.

Essa situação pode levar ao dispersar de adeptos portistas em outras zonas do estádio, fora da caixa de segurança: "A informação que tenho é que a caixa de segurança terá 3250 adeptos do FC Porto. É uma estrutura fixa, não movível, que tem sido melhorada ao longo do tempo e que não pode ser alargada. Se o bilhete é válido, se possuem o cartão de sócio que o promotor [Benfica] falou, se têm convite, se o setor para onde vai tem segurança para o adepto ver o espetáculo."

Jogo merece atenção especial? "Não há alto risco, há risco elevado. Se este jogo nos merece um cuidado especial? Sim, é um Benfica-FC Porto, jogo entre primeiro e segundo classificado, tal como se fosse um jogo entre quaisquer outras equipas que estivessem assim na tabela. Sabemos que é o maior estádio do país, portanto estamos a falar de uma massa humana gigante que se vai deslocar ao estádio", explicou Pedro Pinho.

E, sem referir quantos agentes serão destacados para este encontro de "risco elevado", o subintendente explicou que o encontro da seleção nacional diante da Hungria serviu como teste para o clássico da 27.ª jornada da I Liga. E avisou que, quando os adeptos do FC Porto estiverem a entrar no recinto, o acesso pelo portão da Segunda Circular estará condicionado.

As portas do Estádio da Luz vão abrir às 18.30.