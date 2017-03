Pub

O sérvio ganhou o torneio nas últimas três edições, mas agora poderá cruzar-se com Federer, Rafael Nadal, Del Potro ou Nishikori

É preciso recuar até 2006 para encontrar um pior arranque de temporada de Novak Djokovic, isto antes do primeiro Masters1000 da temporada, em Indian Wells, cuja primeira ronda começa hoje. E nem o sorteio do torneio norte--americano parece ajudar o antigo número um mundial. O sérvio, que ainda só fez 385 pontos desde o início de janeiro, poderá ter pela frente vários tenistas do top 10 mundial se chegar à final.

Novak Djokovic, número dois do ranking, venceu as últimas três edições da prova californiana e até começou bem a temporada com uma vitória no ATP 250 de Doha, isto antes de ser eliminado precocemente no Open da Austrália e mais recentemente ter caído nos quartos-de-final do ATP 50 de Acapuloco.

Agora segue-se Indian Wells e na terça-feira soube-se que o sérvio de 29 anos foi colocado na parte inferior do quadro, onde estão tenistas como Rafael Nadal (6.º do ranking ATP), Roger Federer (10.º), Juan Martín Del Potro (35.º), Nick Kyrgios (16.º), Alexander Zverev (20.º) e Nishikori (5.º). Não se adivinha assim nada fácil a missão de Djokovic para voltar a vencer um torneio deste calibre.

Na segunda ronda, Djokovic poderá até jogar contra o português Gastão Elias, isto se este vencer Kyle Edmund. E caso siga em frente, as verdadeiras dores de cabeça começam. Por exemplo, poderá defrontar Del Potro na terceira ronda, Nick Kyrgios ou Zverev nos oitavos, Rafael Nadal nos quartos-de-final e finalmente Nishikori nas meias-finais. E se ultrapassar todos estes rivais, a final até poderia ser contra Andy Murray... atual n.º 1 mundial.

O britânico, que perdeu a final do Open da Austrália para Zverev, comentou ontem o sorteio de Indian Wells e até ele ficou surpreendido com o já denominado "quadro da morte". "É incrível, será um torneio com excelente ténis, pois alguns dos melhores vão defrontar-se praticamente todos os dias. Será emocionante. Do meu lado também estarão muito bons tenistas, mas é claro que do outro lado estão dos melhores do mundo", analisou Andy Murray.

Gastão Elias (95.º do ranking), que poderá medir forças com Djokovic logo na terceira ronda, só defronta amanhã o britânico Kyle Edmund (46.º), mas nesta tarde João Sousa (37.º) já terá pela frente o argentino Diego Schwartzman (44.º). Caso siga em frente, o melhor tenista português de sempre poderá também medir forças no sábado com Mischa Zverev, o tenista germânico que surpreendeu meio mundo ao bater Andy Murray no primeiro grand slam da temporada.