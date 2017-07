Pub

Eram 03.10 em Lisboa já do dia 13 de agosto de 1984 e o DN fez uma segunda edição para assinalar o grande feito: "Lopes traz para Portugal primeira medalha de ouro", podia ler-se no suplemento dedicado aos Jogos Olímpicos, devidamente acompanhado com um texto sobre como os americanos tentaram abafar a conquista do atleta português na maratona com a cerimónia de encerramento. Depois da prata nos 10 000 metros em Montreal 1976, Carlos Lopes voltou a fazer história. "Se foi duro? Não, foram os 42 quilómetros do costume. Nervoso estava Moniz Pereira. Estou feliz, o professor merecia esta medalha. Decidi não me preocupar antes dos 37 quilómetros, a partir daí sabia que tinha de dar forte e feio, foi o que fiz", reagiu, num dia em que Portugal se deitou mais tarde e esteve pregado à televisão durante as 2:09:21 horas, o tempo que Carlos Lopes esteve a correr.

