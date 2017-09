Pub

O jogador de futsal Ricardinho protagonizou, na quarta-feira, o momento do jogo da primeira mão da Supertaça espanhola, ao marcar um golo de letra frente ao El Pozo.

A jogada, no segundo tempo de jogo, tem início numa recuperação de bola do internacional português, passando a um companheiro do Inter Movistar que remata para defesa do guarda-redes do El Pozo. No seguimento do lance, a bola chega a Ricardinho que marca com um remate de letra.

Ricardinho partilhou o vídeo do golo na sua conta oficial de Instagram.

A partida terminou com a vitória do Inter Movistar por 5-2, seguindo com uma vantagem de três golos para a segunda mão da competição que se vai realizar no próximo sábado.

Ricardinho, de 32 anos, foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo em 2010, 2014, 2015 e 2016, tendo sido até agora o único português a ser distinguido com este prémio.