O clube madrileno em parceria com a Emirates, empresa que patrocina o clube, apresentou o novo avião em que figuram cinco jogadores na parte exterior

O Real Madrid, clube onde jogam os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão, apresentou esta sexta-feira o seu novo avião, o A380 em parceria com a companhia Fly Emirates.

A apresentação contou com a presença de alguns jogadores, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Sérgio Ramos, Benzema e Gareth Bale, que surgem estampados na parte exterior do avião e tiveram também a tarefa de mostrar ao mundo o luxuoso interior do avião.

