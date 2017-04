Pub

Imagens circulam nas redes sociais

As imagens foram inicialmente divulgadas pela SIC Notícias, mas já circulam nas redes sociais: mostram o INEM à chegada às imediações do Estádio da Luz, onde tinha sido atropelado o adepto italiano que estava em Lisboa para apoiar o Sporting no dérbi deste sábado.

O atropelamento terá ocorrido após uma altercação entre claques do Sporting e Benfica, e o condutor do veículo que matou o italiano de 41 anos ainda não foi localizado, tendo-se posto em fuga sem prestar auxílio. A vítima é Marco Ficini, adepto da Fiorentina, clube que tem ligação histórica com o Sporting.

O atropelamento ocorreu ao início da madrugada, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, tendo a PSP sido chamada ao local pelas 02:40 depois de alertada para a existência de confrontos.

A polícia encontrou no local apenas o corpo da vítima. A ocorrência foi já entregue à Polícia Judiciária, que investiga a possibilidade de se ter tratado de um homicídio.