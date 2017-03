Pub

Em 1980, Manaca foi alvo de suspeitas dos dragões por ter marcado um golo na própria baliza num jogo que deu o título aos leões entre V. Guimarães e Sporting. Ex-defesa diz que foi tudo normal

Carlos Manaca tem 70 anos e uma história ligada a Sporting e V. Guimarães que hoje (20.15 horas) se encontram no Estádio José Alvalade, em jogo da 24.ª jornada da Liga. Em Toronto, onde vive atualmente, o antigo defesa acompanha de perto a Liga portuguesa embora esteja "mais a par" do que têm feito os leões do que propriamente os vimaranenses. "O Sporting é obviamente favorito para este jogo, mas esperava mais da equipa esta época, pensava que ia lutar pelo título até final", diz ao DN, acrescentando que "fez falta falar pouco e trabalhar mais". "A equipa não está ligada. Não sei de quem é a culpa, mas não digo mais nada sobre isso para não dizerem que estou a desestabilizar", frisou.

Na história dos duelos entre Sporting e V. Guimarães, o nome de Manaca está ligado a um dos episódios mais célebres do futebol português. Foi num jogo disputado na Cidade Berço a 25 de maio de 1980, na penúltima jornada da época 1979/80, numa altura em que os leões lutavam com o FC Porto pelo título e encontravam-se em igualdade pontual. Era uma partida de risco para a equipa de Alvalade, treinada por Fernando Mendes, que em caso de igualdade pontual com os dragões sagrava-se campeã.

Aos 36 minutos, os leões passaram para a frente do marcador em Guimarães graças a um autogolo de... Manaca, que havia representado os leões durante dez temporadas, e que nesse lance saltou à bola entre Manoel e Jordão. O jogo terminou com 1-0 e depressa chegaram vozes de suspeição diretamente do Estádio das Antas, onde o FC Porto tinha ganho ao Boavista (2-0).

Pinto da Costa, na altura ainda diretor do futebol portista, foi a voz da contestação, garantindo que durante a semana que antecedeu a partida recebeu inúmeros telefonemas de pessoas que não identificou, que lhe diziam que Manaca tinha tido contactos com dirigentes do Sporting e que havia falado com o presidente do V. Guimarães, António José de Oliveira, que lhe teria dado a garantia de que Manaca não seria utilizado frente ao Sporting.

O certo é que jogou e acabou por fazer... um autogolo decisivo, que Hernâni Gonçalves, na altura adjunto dos portistas, considerou ter sido "um golo contranatura digno de um ponta-de-lança". "Vê-se perfeitamente que Manaca, tendo a possibilidade de golpear a bola para qualquer um dos lados, optou por cabeceá-la para a sua própria baliza", acrescentou o então adjunto de José Maria Pedroto.

Trinta e sete anos depois, Manaca ainda recorda com indignação as suspeições levantadas. "É um assunto que vem sempre à tona quando falam comigo, mas o que posso dizer é que foi uma situação absolutamente normal... foi a forma que o FC Porto encontrou para justificar o insucesso. Se não tivessem empatado em casa do Varzim na jornada anterior, nunca teriam falado disso", afirmou Manaca, que na altura optou por não responder "para não alimentar um assunto sem sentido". "Não há nada que possam pegar. Em Portugal levanta-se muita suspeição por nada... ninguém vai para a cadeia e se assim é, é porque não há uma ponta de verdade". "Pinto da Costa devia ter apresentado as provas que dizia que tinha", acrescentou, mostrando-se "compreensivo com a frustração" dos portistas.

Até aos dias de hoje, Carlos Manaca tem sido associado a esse título conquistado pelo Sporting, mas deixa a garantia de que "nunca" foi ameaçado nem pressionado depois dessa polémica. "Cheguei a jogar nas Antas pelo Estoril e foi tudo pacífico, ninguém me chateou. Aliás, joguei mais quatro anos, três no Estoril e um no Peniche e, tirando algumas conversas na rua perfeitamente normais, nunca tive problemas com ninguém por causa dessa situação", garante Carlos Manaca, que quando deixou o futebol, em 1986, emigrou para Toronto, no Canadá, onde ainda vive.

Esta noite estará sentado no sofá de sua casa a assistir ao jogo de dois clubes que lhe estão no coração e deixa um aviso aos leões: "O Sporting terá de acautelar-se porque o V. Guimarães pode surpreender em Alvalade."