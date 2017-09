Pub

Aos 17 anos, Woodburn manteve os galeses vivos no apuramento. No Liverpool já deixou marca...

Benjamin Woodburn tem apenas 17 anos e foi anteontem o salvador do País de Gales ao marcar na sua primeira internacionalização o golo da vitória frente à Áustria. Estava há apenas cinco minutos em campo, o tempo suficiente para relançar os galeses na luta pelo apuramento para o Mundial 2018 e, ao mesmo tempo, inscrever o seu nome na história da seleção... afinal, só Gareth Bale marcou mais joven que aquele que é o menino querido do Liverpool.

Aliás, Woodburn tem revelado especial apetência para grandes feitos. A 26 de novembro de 2016 tornou-se o segundo mais novo de sempre a jogar na Premier League e o terceiro mais jovem a fazer um jogo oficial pelo Liverpool, quando foi lançado por Jürgan Klopp na equipa principal do Liverpool aos 90+2 minutos de um jogo com o Sunderland. Tinha 17 anos e 42 dias.

O melhor chegou três dias depois, quando se tornou o mais jovem da história a marcar pelo Liverpool. Fê-lo num jogo da Taça da Liga frente ao Leeds. Nesse momento, tornou-se o menino querido do Kop, bancada de Anfield onde estão os mais vibrantes adeptos dos reds.

O pequeno Ben já tinha conquistado a admiração de Klopp nos treinos, treinador que ficou com o coração apertado quando o lançou aos 67 minutos desse jogo com o Leeds, com o resultado em 0-0. "Fiquei feliz por vê-lo em campo, mas ao mesmo tempo tive um pouco de medo", disse o técnico no final dessa partida. Aos 81 minutos o miúdo fez o 2-0, num momento mágico em Anfield, que há muito anseia por uma estrela nascida em casa.

Após o jogo, Ben regressou a casa na companhia do pai e da mãe, Chris e Alison, mas depois foi visitar um amigo. "Fomos jogar FIFA na consola e tentei recriar o golo que tinha acabado de marcar", disse, revelando que ofereceu a camisola com que se estreou a marcar pelos reds aos pais, pelo grande apoio que deram para se tornar futebolista.

Galês por causa do avô materno

A camisola com que marcou anteontem o golo da vitória do País de Gales será provavelmente entregue ao avô materno, pois é por causa dele que representa a seleção galesa. Isto porque Ben Woodburn nasceu no coração de Inglaterra, em Nottingham, tendo chegado às escolas do Liverpool aos seis anos. Só que desde bem cedo foi chamado às seleções jovens de Gales, tendo resistido às solicitações da federação inglesa. "Adoro jogar por Gales e não quero jogar por nenhuma outra seleção", disse em maio, longe de imaginar que iria marcar na estreia pela seleção com 17 anos.

Após o jogo com a Áustria, Woodburn deu largas à sua alegria no Twitter: "O sonho tornou-se realidade! Orgulhoso pela minha primeira internacionalização e pelo golo. A equipa e os adeptos foram fantásticos." Antes, em declarações à Sky Sports, explicou o momento épico: "A bola vinha no ar e eu tentei logo o remate. É uma sensação incrível. Não podia pedir melhor." E até Gareth Bale, a estrela galesa, estava "feliz" pelo miúdo, deixando uma promessa: "Não o vamos deixar dormir esta noite."

Radiante e orgulhoso estava Ian Rush. A velha glória galesa que trabalha com Woodburn no Liverpool desde os 14 anos destacou que se trata de "um rapaz que tem uma atitude espantosa e os pés bem assentes no chão". "Tem todos os atributos para se tornar um grande futebolista", assumiu Chris Coleman.