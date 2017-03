Pub

Diretor do torneio ficou satisfeito por ter assegurado vários tenistas carismáticos e ainda a presença de Marcelo Rebelo de Sousa

João Zilhão, diretor do Estoril Open, torneio de ténis que se realiza entre 1 e 7 de maio (o qualifying decorre a partir de 29 de abril), considera que a edição deste ano tem o "melhor cartaz de sempre" e deixou em aberto a possibilidade de ainda ser atribuído um wild card a um tenista do top 10 mundial.

"Só se abre exceção [wild cards a estrangeiros em vez de portugueses] quando há um pedido de um jogador internacional que tenha tamanha dimensão que isso se traduza numa projeção mediática para o torneio. Temos alguns pedidos de nomes interessantes. De um top10? Sim. Brevemente anunciaremos o segundo wild card e guardaremos o terceiro para os dias antes do torneio", revelou ontem João Zilhão durante a apresentação do torneio, ele que numa entrevista ao Jornal de Negócios admitiu que o torneio português tem um retorno mediático de 144 milhões de euros e que erguer esta prova custa 3,5 milhões.

Com ou sem um tenista do top 10, a verdade é que o elenco deste ano, se não existirem desistências de última hora, é o melhor das três edições do torneio, com cinco tenistas que já integraram o top 10 e cinco atuais do top 30.

"Estamos muito contentes com o quadro. Conseguimos convencer alguns dos mais carismáticos jogadores do circuito ATP a vir a Portugal. Claramente esta é a edição que apresenta o quadro mais forte. Estamos muito contentes também por termos batido a lista de inscritos dos outros dois torneios - Istambul e Munique. Estamos muito contentes com o quadro, sem dúvida. Conseguimos convencer alguns dos mais carismáticos jogadores do circuito ATP a vir a Portugal. Claramente, esta é a edição que apresenta o quadro mais forte. Estamos muito contentes também por termos batido a lista de inscritos dos outros dois torneios - Istambul e Munique - que se realizam na mesma semana", considerou João Zilhão.

O diretor do torneio anunciou ontem que foi atribuído um wild card ao português Gastão Elias , que vai assim integrar um quadro onde os cabeças-de-cartaz são João Sousa (35.º), Nick Kyrgios (16.º) e finalista do torneio em 2015, Richard Gasquet (22.º), campeão da primeira edição e "um virtuoso do ténis", Nicolas Almagro (56.º), que é o vencedor em título, e ainda o espanhol Carreño-Busta (19.º), finalista do ano passado.

"Vamos ter jogadores que chegam em grande forma e que estão a demonstrá-lo semana após semanas. Tanto o Del Potro como o Kyrgios são dois potenciais vencedores do torneio. Não podemos esquecer o Carreño-Busta. O Gasquet é sempre um perigo. Mas o nosso sonho é ver o João Sousa como vencedor", assumiu Zilhão.

A organização espera receber este ano 38 mil pessoas (os bilhetes custam entre 5 e 35 euros) e já assegurou a presença de um espectador especial: o Presidente da República. "O convite foi feito em janeiro e ele aceitou com muito orgulho. Pediu logo para saber como ia ser o calendário da semana para conseguir organizar melhor a sua agenda. Ele é um apaixonado por ténis e é um homem de Cascais", referiu o diretor do torneio, sem especificar quais os jogos que Marcelo irá assistir.