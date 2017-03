Pub

Encontro começou às 18.00 e terminou às 02.32, esgotando a comida no recinto e a paciência de adeptos e responsáveis das equipas

Começou às 18.00 de domingo, depois das 23.00 tornou-se a partida mais longa de sempre do hóquei no gelo norueguês; pelas 00.52 bateu o recorde mundial; e acabou às 02.32 da madrugada de ontem, quando jogadores, técnicos, espectadores e demais intervenientes já tinham esgotado as reservas de comida do recinto - o Anfiteatro Olímpico de Hamar. Oito horas e 32 minutos depois do apito inicial, e ao fim de 217 minutos e 14 segundos (quase quatro horas) de jogo efetivo, Storhamar Hockey e Sparta Warriors entraram para a história do desporto. E não têm direito a descanso: hoje voltam a subir ao palco, para o encore do espetáculo - mais um duelo dos play--off da liga norueguesa.

O jogo entre Storhamar e Sparta - só resolvido perto do fim do oitavo prolongamento (20 minutos cada), quando Joakim Jensen fez o 2-1 para a equipa da casa - "foi uma experiência totalmente surreal", para todos os envolvidos, como contou o comentador televisivo Eirik Johansen, ao jornal norueguês VG. Iniciado ao final da tarde, com 5526 espectadores, acabou já de madrugada, depois de bater todos os registos de duração de uma partida de hóquei no gelo, e com cerca de mil resistentes nas bancadas. "Tenho de trabalhar amanhã. Isto é tão cansativo para nós como para os jogadores", justificou Anne-Line Syversen, líder de um dos grupos de apoio organizado ao Storhamar Hockey, ao abandonar o recinto.

Com o passar dos minutos, o cansaço já pesava tanto como o nervosismo nas pernas (e cabeças) dos jogadores. O encontro tinha um carácter quase decisivo - era o 5.º dos quartos-de-final do play-off da GET--ligaen, jogado à melhor de sete partidas e então empatado 2-2. E, após os golos de Erik de la Rose (para Storhamar, no 1.º período) e Henrik Knold (para Sparta, no 3.º), o medo de perder foi mais forte.

O regulamento não previa outra forma de desempate, após o tempo regulamentar (três períodos de 20 minutos). E os guarda-redes Oskar Östlund e Samuel Ward (mais de 90 defesas cada...) travaram todas as investidas, até ao "golo de ouro", a 2.46 minutos do fim do oitavo prolongamento. "É engraçado que tenhamos posto a GET-ligaen a ser falada em todo o mundo. Agora vai ser bom poder ir para casa e deitar-me", disse o goleador, Jansen, no final.

Então, já tinham sido superados todos os máximos, do jogo mais longo da liga norueguesa (127 minutos e dois segundos, Valerenga--Trondheim, em 2003) ao recorde mundial (176 minutos e 30 segundos, Detroit Red Wings-Montreal Maroons, da liga norte-americana de hóquei no gelo, em 1956). E os jogadores já haviam esgotado as reservas de comida do recinto, para recuperarem do esforço despendido. "Comemos tudo o que havia à disposição nos bares e restaurantes. Até algum bolo de chocolate que nos arranjaram", contou o treinador dos Warriors, Lenny Eriksson, falando de um jogo "absolutamente incrível". Entre os dois conjuntos, gastaram-se 119 litros de bebidas energéticas e 48 litros de refrigerantes.

Tamanho desgaste físico deixou agastados os responsáveis pelas duas equipas, que se têm encontrado de dois em dois dias (4, 6, 8, 10, 12, 14, e se necessário, 16), sem tempo para descansar. "É brutal. Quase desumano", sublinhou o diretor do Storhamar Hockey, Thore Saxrud. "É quase irresponsável que este jogo tenha prosseguido. O risco de lesão era muito grande. Estes rapazes superaram todos os limites fisiológicos", apontou Lenny Eriksson.

Terminada a partida, os Sparta Warriors ainda tinham pela frente uma viagem de quase três horas de autocarro até casa - Sarpsborg (220 quilómetros a sul de Hamar). É lá que hoje vão receber o Storhamar Hockey. O jogo começa às 19.00. Resta saber a que horas vai terminar.