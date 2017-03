Pub

Construído em 1934 em Inglaterra, a história do Endeavour dava vários filmes. Depois de décadas de abandono uma benemérita americana transformou-o num objeto de sonho

Diretos aos assuntos: por 17,5 milhões de euros (sem IVA) pode adquirir o mais belo veleiro do mundo. Chama-se Endeavour, foi construído no ano de 1934 em Inglaterra e já passou por mil e uma aventuras. Tem morada oficial em Cascais, propriedade de um cidadão do Havai. O intermediário da venda é a Edmiston, uma empresa de venda (e aluguer e gestão) de barcos de luxo.

O Endeavour pertence à chamada "J Class", a mais exclusiva classe de veleiros de competição, uma classe criada nos anos 30 do século passado e que estava para a vela como a Fórmula 1 está para as corridas de automóveis. Entre 1930 e 1937 foram construídos dez veleiros destes, seis nos EUA e quatro na Grã Bretanha. Todos visando concorrer à Taça América, o mais antigo troféu desportivo do mundo. A associação dos veleiros "J Class" tem onze barcos registados e muitos deles preparam-se já para rumar até às Bermudas, onde haverá um programa de regatas para eles à margem da final da Taça América.

Em 1934, o Endeavour, construído em Inglaterra, foi lançado ao mar, propriedade de Thomas Sopwith (1888-1989), um aviador britânico com a apetência para os desportos radicais da altura (além da aviação, automobilismo e balonismo).

Sopwith quis concorrer à Taça América de 1934 mas as coisas não lhe correram exatamente como previsto: uma greve dos marinheiros por causa de problemas salariais levou-o a contratar uma tripulação inexperiente. O veleiro americano Rainbow venceu o Endeavour por 4-2, com as regatas a decorrerem, como era tradição na altura, em Newport (EUA).

Em 1937 começaram as aventuras. Abandonado, foi vendido em 1947 para sucata e salvo horas antes de ser desmontado (o casco é de aço). Depois de mais umas décadas de desventuras, acabou por se afundar, algures na década de 70, no rio Medina, em Cowes, cidade portuária da ilha de Wight, Inglaterra. Mais uma vez foi salvo no limite, comprado por dois carpinteiros por dez libras esterlinas, remendado o suficiente para flutuar. Até meio da década de 80 não passava de um destroço, sem mastro, nem quilha nem leme, assente na lama numa base de hidroaviões no sul de Inglaterra.

A salvação chamou-se Elizabeth E. Meyer, uma norte-americana (nascida em 1953) empresária do setor da restauração imobiliária, filha de médicos, neta de um antigo dono do Washington Post e sobrinha da mítica publisher do jornal Katherine Graham.

Elizabeth E. Meyer comprou o Endeavour e, sendo especializada em restauração, empenhou-se a fundo em recuperar o veleiro. Empenhou-se é a palavra certa porque a obra, gigantesca, quase a levou à falência, forçando-a a vender alguns dos seus ativos imobiliários.

Em 22 de junho de 1989, o Endeavour voltou a navegar - pela primeira vez em 52 anos. Ao mesmo tempo, Elizabeth E. Meyer recuperou as regatas da "J Class", organizando em Newport uma corrida com o outro sobrevivente, o Shamrock V. Foram precisos dezenas de marinheiros para fazerem as tripulações dos dois barcos mas a empresária não tinha já dinheiro para lhes pagar. Mesmo assim, sabendo isso, recebeu dezenas de candidaturas. Em 2000 vendeu-o a um banqueiro por 15 milhões de dólares. Completamente restaurado, o veleiro já mudou entretanto de mãos mas sem nunca parar de velejar. Agora aguarda outro novo dono.

