Baú do DN - 1982

Sven-Göran Eriksson chegou ao Benfica no verão de 1982. O sueco tinha 34 anos, a mesma idade do que alguns jogadores do plantel, e trazia consigo novas ideias e o handicap de na época anterior ter ganho a Taça UEFA pelo Gotemburgo. Uma das primeiras coisas que o presidente Fernando Martins fez questão de lhe mostrar foi a sala dos troféus. "Estava a abarrotar de taças. Nunca tinha visto nada tão impressionante. Foi quando percebi o que esperavam de mim no Benfica. Calculo que tenha sido essa a razão por que me mostraram aquela sala", contou na sua autobiografia. Logo na primeira época, 1982-83, conquistou o campeonato, a Taça e perdeu a Taça UEFA na final com o Anderlecht. No ano seguinte voltou a ser campeão, saindo depois para a Roma. Haveria de voltar entre 1989 e 1992, conquistando mais um campeonato e perdendo a final da Taça dos Cam- peões Europeus para o Milan.