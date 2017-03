Pub

Chefe de juízes do Allianz Ericeira Pro fala sobre o seu cargo. Campeão nacional Pedro Henrique já está fora da competição

Decide-se hoje o vencedor do Allianz Ericeira Pro, primeira etapa da Liga Meo Surf, a decorrer na praia de Ribeira D"Ilhas, local histórico e bastante reconhecido do surf em Portugal. De olhos postos nos atletas, espera-se uma decisão emocionante relativamente aos vencedores da etapa. Mas não é só o público que está de olhos postos na água. Os juízes, que dão as pontuações que decidem os sorrisos, ou a inexistência destes, nas caras dos participantes, têm um papel fundamental.

Filipe Anjos, de 39 anos, é o chefe de juízes, supervisionando o painel, composto por seis pessoas, que atribui as pontuações. Não dá pontos, mas é o "responsável" por eles, como explicou ao DN. "Representa o trabalho dos juízes, toda a equipa de julgamento, e se for preciso fala com os atletas".

"O chefe de juízes é o responsável pelos scores [pontuações], mas quem dá as notas são os juízes. Sempre alguém com bastante experiência internacional, o chefe de juízes está atrás a ver se está tudo bem e esclarece se existir alguma dúvida", afirma.

Por vezes, "se for necessário", até tem um voto de desempate, "mas tenta não interferir", supervisionando apenas. "Tenta ajudar quando é necessário pedir uma repetição, etc.", acrescenta. Juiz há 16 anos, internacional há 11 e a completar o 10.º ano com o cargo de chefia de uma equipa de juízes, diz que o trabalho dos juízes, e o seu também, é "bastante subjetivo".

"O julgamento no surf é provavelmente o julgamento de desporto mais subjetivo. Todas as ondas são diferentes e o mesmo surfista não consegue fazer a mesma manobra da mesma forma. Não é um plano parado. Um surfista pode fazer algo parecido mas nunca é igual", afirma Filipe.

Como são dadas as pontuações, então? Com base num critério que tem de ser "consistente" ao longo do dia. Existe um "trabalho constante de comparação, de forma a que no fim do dia todos os atletas sejam julgados da mesma forma". "A não ser que existam alterações no mar e tenhamos que levar o critério mais numa direção e não noutras", explica.

De zero a 10 as ondas são classificadas, tendo em conta uma escala de cinco intervalos: "Péssimo, fraco, médio, bom e excelente." A partir daqui, tenta-se enquadrar a onda do surfista dentro de um destes parâmetros.

"O surfista deve fazer manobras radicais nas secções mais críticas da onda. Se houver uma manobra forte logo a seguir a outra, o que os juízes chamam combinação de manobras fortes, isso vai ser recompensado. Depois existe uma série de variantes, desde variedade até manobras progressivas, ou seja manobras inovadoras. Os surfistas que fazem manobras mais fortes nas secções mais críticas das ondas vão ser recompensados" diz, acrescentando que o mais complicado do seu trabalho é manter mesmo "a consistência um dia inteiro".

"Às vezes estamos 12 horas na praia, faça sol ou chuva, dentro de um palanque. Manter a concentração sob estas condições e manter todo o painel de juízes concentrado, para que seja coerente ao longo do dia, é o mais importante", conclui.

Campeão nacional de fora

Com vários surfistas a demonstrarem-se em excelente forma ao longo do dia de ontem, o destaque vai para o atual campeão nacional, o luso-brasileiro Pedro Henrique, que não conseguiu passar da segunda ronda. Foi eliminado pelos surfistas ainda juniores Francisco Almeida e João Moreira.

Nas senhoras, destaque para a bicampeã nacional Teresa Bonvalot, que fez as duas melhores notas: 9.25 e 9.00 pontos. Tem assim a melhor soma de todo o evento: 18.25 pontos. A atual campeã nacional Carol Henrique também esteve em bom plano, ficando atrás de Bonvalot na última bateria do dia.