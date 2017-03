Pub

Os dois treinadores concordam que o clássico de hoje não é decisivo. Fejsa está em dúvida, Layún fica fora da convocatória

O clássico desta noite entre o Benfica e o FC Porto (20.30, BTV), tal como salientaram os dois treinadores, não é decisivo para as contas do título. Mas pode revelar-se importante sobretudo em caso de vitória de uma ou outra equipa. Se o Benfica vencer aumenta para quatro pontos a vantagem sobre os dragões, numa altura em que ficam a faltar sete jornadas para o final (21 pontos em jogo). Se for o FC Porto a triunfar, salta diretamente para a liderança isolada, pela primeira vez esta época, com mais dois pontos do que o rival. A vitória de um ou de outro conjunto deixa ainda a equipa vencedora em vantagem no confronto direto caso terminem o campeonato em igualdade pontual.

Curiosamente, os dois eternos rivais chegam a este jogo com um empate consentido na jornada anterior (o Benfica em Paços, o FC Porto na receção ao V. Setúbal), que colocou termo a uma série de vitórias consecutivas na Liga - nove no caso dos dragões, seis pela parte do Benfica. Tendo apenas como ponto de análise os jogos do campeonato disputados neste ano de 2017, chega-se facilmente à conclusão de que o FC Porto recuperou pontos ao Benfica. Na última jornada de 2016, a diferença era de quatro pontos, agora é de apenas um. Em 2017, o clube da Luz já desperdiçou sete pontos (empates com Boavista e P. Ferreira e derrota com o V. Setúbal) e o FC Porto quatro (igualdades com P. Ferreira e V. Setúbal).

Esta quebra de rendimento das águias este ano levou a que também perdessem o estatuto de melhor ataque do campeonato, agora na posse dos dragões (58 golos marcados contra os 56 do Benfica), que também têm a defesa menos batida (12/13). Por falar em ataque, um e outro clube têm dois jogadores em destaque: Mitroglou tem-se destacado na hora de rematar à baliza e já apontou 25 golos em 37 jogos nesta temporada, 14 dos quais no campeonato. No FC Porto, a contratação de Soares no mercado de janeiro revelou-se um sucesso, com o avançado brasileiro ex-V. Guimarães a apontar nove golos nos últimos sete jogos da Liga - só ficou em branco no empate (1-1) da última jornada frente ao Vitória de Setúbal.

Fejsa em dúvida e Layún de fora

Em termos de jogadores lesionados ou que estão em dúvida devido à sua condição física, o panorama no Benfica é mais preocupante do que no FC Porto. E no onze de Rui Vitória a grande dúvida é a utilização de Fejsa. O médio sérvio lesionou-se há pouco mais de um mês no tornozelo esquerdo e só esta semana voltou a treinar-se, pelo que é uma grande interrogação a sua utilização esta noite. Caso não recupere, o grego Samaris avança para o seu lugar no meio-campo.

Eliseu e Lindelöf estão recuperados e prontos para integrar o onze, ao contrário de Raúl Jiménez e Jardel, que por lesão não integraram a convocatória, em que a maior novidade é a inclusão do lateral espanhol Grimaldo, de regresso após longa paragem.

Do lado do FC Porto, a baixa mais importante é a de Layún. O defesa mexicano, tal como Herrera, esteve ao serviço da seleção asteca e só ontem se treinou, mas como não chegou nas melhores condições ficou de fora da convocatória. De resto não existem quaisquer impedimentos a nível de lesões, sendo que Depoitre, Rui Pedro e João Carlos Teixeira, por opção, ficaram também de fora da lista de Nuno Espírito Santo.

O duelo de treinadores

O jogo desta noite no Dragão, além da importância que tem na luta pelo título, poderá colocar um ponto final numa malapata que persegue há alguns os dois treinadores. É que Rui Vitória nunca venceu o FC Porto e Nuno Espírito Santo nunca ganhou ao Benfica, obviamente contabilizando as passagens dos dois técnicos por todos os clubes que orientaram. Vitória já defrontou os dragões em 16 ocasiões e o saldo é francamente negativo - 11 derrotas e cinco empates -, mas ao serviço do Fátima, na Taça da Liga de 2007-08, eliminou os dragões no desempate por grandes penalidades.

Já Nuno Espírito Santo, na qualidade de treinador, defrontou o Benfica em sete ocasiões - perdeu seis e empatou uma, com a particularidade de dois desses desaires terem sido finais quando orientava o Rio Ave (Taça de Portugal e Taça da Liga). Relativamente ao duelo particular entre os dois treinadores, este será o sexto confronto entre ambos. E aqui Vitória leva uma ligeira vantagem, pois venceu três duelos (todos pelo V. Guimarães), empatou um e foi derrotado num outro.

Só como curiosidade: neste século, para o campeonato, em 16 jogos realizados no Estádio da Luz, o FC Porto venceu seis, perdeu quatro e empatou outros seis. Hoje a partir das 20.30 logo se verá...