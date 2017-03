Pub

Catalães precisavam de anular os 0-4 de Paris, aos 50 minutos venciam por 3-0, sofreram um golo de Cavani mas foram à luta e marcaram três golos entre os 88 minutos e os 90+5. Incrível

Luis Enrique tinha dito antes do jogo que se o PSG tinha marcado quatro que o Barcelona podia fazer seis golos. E tinha razão.



No último lance do jogo, Sergi Roberto fez o 6-1 já com Ter Stegen na frente. As coisas até começaram bem para o Barcelona que aos 50 minutos vencia por 3-0, após golos de Suárez, autogolo de Kurzawa e de Messi, na conversão de uma grande penalidade que o árbitro Deniz Aytekin hesitou bastante em assinalar. Aos 62' Cavani fez o 3-1 e pensava-se que tinha terminado aí a história da eliminatória, contudo, aos 88 fez o 4-1, aos 90 o mesmo Neymar marcou um penálti que deu o 5-1 e no último dos cinco minutos de descontos o improvável Sergi Roberto tornou-se imortal ao fazer o 6-1. Épico, o jogo da atual edição da Liga dos Campeões.