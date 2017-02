Pub

Veja os golos que deram a vitória ao Sporting na Amoreira e recorde os melhores lances

O Sporting venceu o Estoril por 2-0, com golos de Bryan Ruiz e Bas Dost, este último de penálti. Veja os lances.

Com esta vitória, o Sporting reforça o seu terceiro posto, agora com 47 pontos, menos seis do que o FC Porto, que joga no domingo em casa do Boavista, enquanto o Estoril é 15.º com 20.