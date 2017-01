Pub

Dos mais calmos aos mais fervorosos, são quase 11 minutos a ouvir o golo de Éder relatado em tempo real pelas televisões que tinham os direitos para os seus países do Euro 2016

A 10 de julho último Portugal festejou em Paris o título europeu graças ao golo de Éder obtido já na segunda parte do prolongamento.



Se quer ouvir o golo do avançado português gritado em tempo real pelas televisões que detinham os direitos do Euro para os seus países prepare-se para quase onze minutos verdadeiramente arrepiantes em que parece que o tempo voltou para trás.



E pode confirmar que não foram os portugueses os únicos a ficarem eufóricos.