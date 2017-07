Pub

Terminou na semana passada a janela de transferências mais modesta dos últimos três anos. Limitação de estrangeiros e imposição de taxas para contratações de não chineses fazem abrandar investimento

A Superliga chinesa vinha a agitar (e de que maneira!) o mercado de transferências internacional. Os milhões oferecidos aos clubes vendedores e aos jogadores pretendidos roçavam o irrecusável, mesmo tendo em conta que o campeonato daquele país é muito menos atrativo do que os europeus. Contudo, ao investimento milionário dos emblemas chineses foi colocado um travão e isso refletiu-se já na última janela de transferências, que terminou no passado dia 14: só 28 milhões de euros foram investidos em novos jogadores.

O travão não fica a dever-se à falta de dinheiro, que esse continua abundar por aquelas bandas, mas pela imposição de novas regras por parte da Federação local (CFA), em janeiro passado. O número máximo de estrangeiros utilizados por uma equipa em cada partida passou de quatro (desde que um fosse asiático) para três (sem restrições quanto à nacionalidade) - ainda que no plantel possam estar cinco, entre os quais um asiático. Por outro lado, passou a ser obrigatória a presença de dois chineses sub-23 na ficha de jogo, um dos quais no onze inicial. Isto, claro, a juntar ao impedimento de utilizar guarda--redes estrangeiros, que já se verifica desde 2001, como medida de proteção ao atleta nacional numa posição tão específica. Algo que, segundo a CFA, visa desencorajar os clubes "a procurar resultados a curto prazo e contratar jogadores estrangeiros em grande quantidade, o que inflaciona o valor das transferências".

Porém, o organismo que tutela o futebol da gigantesca nação asiática não se ficou por aqui no que concerne a mudanças nos regulamentos. Em maio, foi anunciado que a partir da janela de transferências deste verão seria cobrada uma taxa correspondente ao montante gasto numa transferência, para ser investido na Fundação para o Desenvolvimento do Futebol na China. Ou seja, se um clube em risco financeiro contratar um jogador por dez milhões de euros, terá de pagar igual verba em impostos, a reverter para a causa. Assim se justifica que a janela de transferências deste verão, que na China terminou no dia 14, tenha sido aquela em que menos se investiu nos últimos três anos. É verdade que o campeonato decorre ao longo do ano civil, e que por isso não era previsível que se investisse tanto como no inverno, quando se gastaram 402,6 milhões, mas os 27,95 milhões gastos deixaram a desejar em relação aos verões anteriores - 139,5 em 2016 e 70,5 em 2015.

Depois do Shangai SIPG ter estabelecido recordes a nível nacional, com as compras dos passes de Hulk ao Zenit, em julho passado (55,8 milhões), e de Oscar ao Chelsea, em janeiro (60M), o máximo que um clube chinês despendeu neste verão foi 12 milhões. Foi o que o Chongqing Dangdai Lifan pagou ao Borussia Dortmund pelo avançado colombiano Adrián Ramos. Um sinal de mudança.

Rui Correia aprova alterações

Antigo guarda-redes de Sporting, Sp. Braga e FC Porto, Rui Correia é hoje coordenador da formação de guarda-redes do Shandong Luneng e aprova as alterações nos regulamentos. "Acho que é uma lei que devia implementar-se em Portugal, para que os jovens talentos portugueses possam aparecer. Se estiverem tapados, não poderão brilhar", afirmou o ex-guardião, 49 anos, que desempenha funções no 5.º classificado da Superliga chinesa - que tem como treinador o alemão Felix Magath e em Diego Tardelli, Graziano Pellè e Papiss Cissé os principais craques.

Ainda assim, assume ao DN que o timing das alterações "apanhou de surpresa" os clubes e terá sido por isso que o benfiquista Raúl Jimenez não rumou ao Tianjin Quanjian, segundo confessou o presidente do clube, Shu Yuhui, em janeiro. Críticas semelhantes apontou André Villas-Boas (Shangai SIPG), na mesma altura: "A maioria dos clubes planeou a equipa tendo em conta as regras anteriores." Embora haja alguma perda de mediatismo, Rui Correia acredita que "com estas oportunidades dadas aos chineses, e tendo em conta a qualidade dos treinadores estrangeiros na China, os jogadores poderão evoluir e emigrar, embora talvez não o queiram fazer porque ganham bastante bem". Para que o gigantesco país asiático possa ser uma presença assídua em mundiais, crê o antigo guarda-redes, "falta qualidade e organização, o que é muito difícil porque é um país muito grande".

E se a CFA pretende melhorar condições de trabalho, pelo menos com o Shandong Luneng não se terá de preocupar. "Na nossa academia temos 33 campos de futebol, piscinas, ginásio... não falta nada", revela Rui Correia.