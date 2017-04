Pub

Exames mostram rotura de ligamentos no joelho, avança o site ESPN

Aos 35 anos, Zlatan Ibrahimovic pode ter de acabar a carreira da pior maneira. Segundo o site da cadeia norte-americana ESPN, o avançado sueco do Manchester United sofreu uma rotura de ligamentos cruzados no joelho direito e deve ficar fora dos relvados pelo menos até janeiro de 2018. O que, atendendo à idade de Ibrahimovic, pode até precipitar o fim de carreira para o jogador.

O futebolista sueco saiu lesionado no jogo do Manchester United frente ao Anderlecht, quinta-feira, nos quartos-de-final da Liga Europa. Perto do final do tempo regulamentar, Ibrahimovic disputou um lance aéreo e caiu apoiado apenas na perna direita, tendo-se queixado de imediato e sido substituído.

Melhor marcador do Manchester United nesta temporada, com 28 golos, o avançado de 35 anos termina contrato com os red devils no final da época e estava em conversações para renovar. Agora, esta lesão grave pode mudar o cenário, deixando várias questões em aberto sobre o futuro do sueco, que era pretendido também na Major Soccer League, dos Estados Unidos.

O Manchester United ainda não se pronunciou oficialmente sobre a lesão de Ibrahimovic, mas após o jogo com o Anderlecht José Mourinho já denotava preocupação: "Gostava de tentar manter-me otimista, mas a verdade é que não estou."