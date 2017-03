Pub

César Farías adquiriu a maioria das ações do Zulia, da Venezuela, em 2014, e é treinador do The Strongest desde 2016. Os dois emblemas podem cruzar-se na Taça Libertadores.

Ser presidente de um clube e ao mesmo tempo treinador de outro é uma situação no mínimo estranha, mas quando essas duas equipas disputam a mesma competição, o caso torna-se ainda mais invulgar. O protagonista desta história chama-se César Farías, tem 44 anos e é venezuelano. É presidente do Zulia, da Venezuela, mas treina o The Strongest, da Bolívia... duas equipas que estão atualmente a disputar a Taça Libertadores.

César Farías viu ontem à distância a derrota do Zulia (1-2), clube a que preside, diante da Chapecoense em jogo da fase de grupos da Libertadores. E hoje, na pele de treinador, vai orientar o The Strongest contra o Santa Fé, da Colômbia, na cidade de La Paz.

Para já não existe perigo de as duas equipas se defrontarem na Libertadores, pois o Zulia está no Grupo 7 e o The Strongest no 2. Mas se passarem aos oitavos-de-final o confronto pode mesmo acontecer.

Farías tem para já um problema nesta fase de grupos da prova, pois três dos cincos jogos restantes dos dois emblemas disputam-se no mesmo dia. Ou seja, nesta situação vai prevalecer o facto de ser treinador e ter de estar no banco da equipa boliviana. Há quem defenda que pode existir aqui um conflito de interesses, mas até ao momento a Conmebol não se pronunciou.

O presidente/treinador não costuma falar desta insólita situação. Mas a ver pelas suas declarações, não tem dúvidas em torcer pelo emblema que treina. "Oxalá Deus nos dê forças e energias para conseguirmos alcançar o objetivo que todos sonhamos [vencer a Taça Libertadores]. Os jogadores do The Strongest estão motivadose conscientes das dificuldades que vamos encontrar", disse anteontem, precisamente no dia em que cumpriu 44 anos, curiosamente sem nunca se referir à equipa a que preside.

César Farias foi um jogador sem grande sucesso, mas ganhou fama como treinador. Ao serviço da seleção da Venezuela, ficou na história por ter levado a equipa à melhor classificação de sempre numa Copa América - em 2011 chegou às meias-finais da competição, depois de ter deixado pelo caminho seleções poderosas como a do Chile. Em 2013 deixou a seleção e aceitou um convite do Tijuana, do México. Ficou por lá um ano e foi então que decidiu parar e tornar-se dirigente, neste caso presidente do Zulia, aproveitando o facto de ser conhecido na cidade onde o clube tem sede - adquiriu a maioria das ações e gere o emblema em conjunto com a câmara da cidade.

O trabalho deu frutos e em apenas dois anos conseguiu arranjar patrocinadores e investidores, conquistando dois títulos na temporada passada - foram campeões da Bolívia e venceram a taça.

Em abril do ano passado, Farías aceitou o convite do The Strongest, da Bolívia, para orientar a equipa, depois de uma experiência pouco bem-sucedida no Cerro Porteno, do Paraguai. E sagrou-se campeão, o que lhe permitiu o passaporte para disputar a Libertadores.