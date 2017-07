Pub

Rylov, Efimova e Chutkov celebraram da melhor forma o dia do batismo da Rússia.

Ao sexto dia, a Rússia conquistou Budapeste. Com apenas três bronzes nos cinco primeiros dias dos mundiais de natação em piscina longa que decorrem desde domingo passado na capital húngara, a equipa russa era a principal desilusão da competição. Até que ontem, em pleno dia do batismo da Rússia (a assinalar a data em que, no ano de 988, o príncipe Vladimir abraçou o cristianismo ortodoxo), a natação russa surgiu renascida na Danube Arena e subiu finalmente ao lugar mais alto do pódio, e por três vezes.

A demonstração de força dos russos - em xeque nos últimos anos devido às acusações de doping sobre a generalidade do desporto na Rússia - começou com a vitória de Evgeny Rylov nos 200 metros costas, com um novo recorde europeu, prolongou-se através de mais um feito da experiente Yulia Efimova nos 200 metros bruços e completou-se com Anton Chupkov nos 200 bruços masculinos, última final individual do dia, também com novo recorde da Europa (e dos campeonatos).

Um dia em grande para a Rússia, que fechou com mais uma medalha, mas de prata, na estafeta masculina de 4x200m livres. Com esta jornada de glória, a Rússia saltou para o quarto lugar do medalheiro (três ouros e sete medalhas no total), que os EUA (dez ouros, 25 medalhas) lideram por larga margem.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Na primeira celebração do dia do batismo russo nestes mundiais, Evgeny Rylov impôs um ritmo fortíssimo desde início nos 200 metros costas, fixando o novo máximo europeu em 1.53,61 minutos e superando os norte-americanos Ryan Murphy (campeão olímpico no Rio 2016, tanto nos 200 como nos 100m costas) e Jacob Pebley.

Depois, chegou a vez da histórica consagração de Yulia Efimova como a russa mais medalhada de sempre em mundiais, com a polémica nadadora, que já cumpriu uma suspensão por doping, a vencer os 200 metros bruços para celebrar um quinto título mundial da carreira e a 12.ª medalha em campeonatos do mundo, ultrapassando assim Alexander Popov como o mais medalhado nadador russo de sempre nos mundiais de piscina longa. Pelo meio, Efimova teve ainda o gosto da desforra sobre a norte-americana Lilly King (fora do pódio), que a batera nos 100 metros bruços e com quem mantém uma relação tensa desde os Jogos do Rio, quando King a venceu e a acusou de ser batoteira.

Por fim, Chutkov impôs-se, nos 200 bruços masculinos, aos japoneses Yasuhiro Koseki e Ippei Watanabe (recordista do mundo), com novo recorde europeu e dos campeonatos (2.06,96).

Só na primeira final individual do dia não houve russos no pódio: nos 100 metros livres femininos, a norte-americana Simone Manuel levou o ouro, tal como nos Jogos Olímpicos de 2016, relegando a sueca Sarah Sjöström para o segundo lugar.

Quanto aos portugueses, voltou a destacar-se Diana Durães, que completou o seu trio de novos recordes nacionais nestes mundiais, nas três provas em que participou. Depois dos 200 e dos 400, ontem foi nos 800 metros livres que a nadadora fixou nova melhor marca: 8.35,10 e mais um top 16 (ficou com o 13.º lugar, em 38). Tamila Holub, a anterior recordista, foi 21.ª, com 8.44,85. Já Miguel Nascimento ficou em 36.º nas eliminatórias dos 50m livres.