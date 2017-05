Pub

Equipa alemã apurou-se pela primeira vez para a Liga dos Campeões. O segredo é um acionista dono de uma empresa de sistemas de programação e um técnico de 29 anos

Quando Julian Nagelsmann foi promovido a treinador principal, em fevereiro de 2016, a equipa do Hoffenheim ocupava o 17.º lugar e muitos previam a descida do clube à II liga alemã. Julian tinha na altura 28 anos e era o técnico mais jovem de sempre da história da Bundesliga. O Hoffenheim não desceu de divisão. E hoje, 15 meses depois, o miúdo Nagelsmann apurou pela primeira vez a equipa para a Liga dos Campeões - estão no terceiro lugar à frente do poderoso B. Dortmund.

A história de sucesso do Hoffenheim começou muitos anos antes e só foi possível graças à visão de Dietmar Hopp, antigo jogador do clube e hoje principal acionista. Quando deixou o futebol, Hopp fundou a SAP, conhecida empresa de tecnologias de programação, e em 1990 decidiu apostar no Hoffenheim. Após todos estes anos os resultados estão à vista, num clube onde a tecnologia tem sido utilizada com sucesso e em que a aposta na formação é levada muito a sério.

O centro de treinos é dos mais modernos da Alemanha e está cheio de máquinas. "Ter o apoio da SAP permite-nos experimentar outro tipo de ferramentas. O objetivo é melhorar também o aspeto mental e aperfeiçoar os sentidos dos jogadores", descreveu o diretor de comunicação Holger Kliem em declarações ao jornal El País. Uma das grandes ferramentas é a famosa jaula, idêntica à utilizada pelo Dortmund e também pelo Benfica, que permite trabalhar e melhorar todos os aspetos de um jogador, como o remate, a precisão do passe e a velocidade de execução. "Somos o único clube da Alemanha que combina todas estas máquinas nos miúdos logo a partir dos 12 anos. Uma coisa é esta tecnologia ser usada em jogadores já feitos, com 28 anos. Outra coisa, e é isso que começa a dar frutos, é ter os miúdos formados com estas tecnologias", assinalou Kliem.

E de facto é mesmo assim. Atualmente, o Hoffenheim é a equipa mais representada na seleção de sub-19 da Alemanha; e oito futebolistas da equipa principal foram já formados no clube. Niklas Süle, de 21 anos, defesa-central, é uma das estrelas desta equipa que já foi formado no clube e que para o ano vai jogar no poderoso Bayern Munique.

A importância do treinador

Mas o sucesso do clube passa também muito por Julian Nagelsmann, o técnico mais jovem de sempre da Bundesliga, atualmente com 29 anos, a quem já chamam o treinador do futuro e que foi campeão pela equipa de sub-19 antes de ser promovido. O homem que considera Maradona o melhor jogador de sempre e que prefere Messi a Cristiano Ronaldo, é um dos grandes destaques do futebol alemão atual, ele que chegou a fazer scouting para Thomas Touchel, hoje técnico do Dortmund. "Para chegar até aqui é preciso trabalhar no duro, ter disciplina e renunciar a muitas coisas. É preciso viver para o trabalho e ter a sorte de conhecer pessoas com poder de decisão em certas equipas. Depois é preciso que essas mesmas pessoas confiem no teu valor", disse o técnico numa entrevista recente ao El País, defendendo que hoje em dia para se ser um treinador conceituado não é preciso ter sido um grande jogador de futebol.

Julian Nagelsmann garante que atualmente o papel de um treinador não se cinge apenas às táticas e aos exercícios físicos. "A parte mental tem uma importância extrema, a velocidade de tomar decisões e a rapidez a processar informação. Fisicamente já não há muita coisa a melhorar. Por isso a parte mental é fundamental. Assim, no Hoffenheim temos estas ferramentas tecnológicas que são preciosas no nosso trabalho, que servem para melhorar a visão periférica dos jogadores e treinar as suas reações e a própria concentração", aponta, garantindo que com ele "não há corridas nos bosques, o trabalho é sempre com bola, que é o que os jogadores gostam", diz.

Nagelsmann foi campeão pelos sub-19 do Hoffenheim, na altura fiel ao 4x3x3. Hoje a sua equipa joga em 3x5x2, 5x3x2 ou em 3x4x2x1. A ideia é ocupar melhor os espaços, privilegiando sempre a circulação de bola através da criação de triângulos. O jovem técnico diz que as melhores ideias táticas lhe ocorrem durante o banho e admite que por vezes utilizou esquemas táticos arriscados: "Uma vez contra o Werder Bremen os dois avançados jogaram como laterais. Naquele dia jogámos com cinco avançados no onze. Foi o meu primeiro jogo e treinámos a situação três vezes. Empatámos. Numa outra ocasião, ainda nos sub-19, utilizei o nosso número 10 como libero."

Também por ser bastante jovem, Nagelsmann privilegia as novas tecnologias. O clube tem por isso uma app onde é feita uma análise detalhada à forma de jogar dos adversários e onde existem também indicações sobre os treinos. Tudo à distância de um toque no telemóvel. "É uma extensão dos treinos. Também lhes envio mensagens por Whatsapp", recorda o treinador que muitos dizem que a breve prazo pode estar a treinar um dos gigantes da Bundesliga.