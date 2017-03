André Silva e Lindelöf, avançado e central do FC Porto e do Benfica, respetivamente, têm bastante mercado entre as maiores ligas da Europa, e são dos jogadores que mais dinheiro podem render aos seus clubes

Pub

Especialistas de mercado espanhol, inglês e francês identificam os jogadores que poderão jogar o último clássico no sábado e rumar a outras paragens. Mas consideram que Benfica e FC Porto pedem muito dinheiro

O clássico de sábado no Estádio da Luz, entre Benfica e FC Porto, poderá ser determinante para a questão do título - neste momento os encarnados lideram a classificação com mais um ponto. O 166.º embate entre os dois rivais para o campeonato, contudo, é igualmente importante para o futuro de alguns futebolistas. Olheiros dos principais clubes mundiais estarão em Lisboa para assistir a este duelo e o DN consultou alguns especialistas em mercado para perceber quem são os jogadores mais cobiçados. E há vários! Os valores exigidos por Benfica e FC Porto é que são algo exagerados, segundo os empresários contactados.

Do lado do Benfica, o guarda-redes Ederson, o lateral Nélson Semedo e o central Lindelöf têm sido apontados aos dois rivais de Manchester, o City e o United, respetivamente, sendo certo que os dois colossos estarão nas bancadas da Luz, como tem sido regular na presente temporada. Peter Keller, um dos empresários da World in Motion, responsável, por exemplo, pela carreira de Chris Smalling, entre outros, acredita que este trio pode deixar a Luz no final da temporada.

"São três jovens que estão na lista dos principais clubes europeus há já algum tempo. Não será fácil para o Benfica segurá-los, dado o grande interesse, mas o clube português é duro de negociar, por isso não posso dar uma certeza de que algo se irá fazer. Até porque são bastante novos e podem ficar mais tempo em Portugal. Agora não tenho dúvida de que é forte a possibilidade de jogarem em Inglaterra", salientou o agente britânico, tentando depois dar o valor correto de mercado a dois dos benfiquistas.

"No caso de Ederson, é complicado, até porque os principais clubes têm essa posição preenchida. Mas há a possibilidade de mexidas, daí que ele possa ser uma opção. Valores? O Benfica pede 35/40? Não digo que não se concretize, mas acho mais entre os 20/25 milhões de euros. Mas, como referi, o Benfica é duro a negociar, evidentemente que os números poderão subir, mas creio que esse é o valor justo de mercado", disse, abordando depois as possibilidades de Lindelöf e de Nélson Semedo.

"Em Inglaterra talvez seja a posição que os clubes de topo querem reforçar mais na próxima temporada e isso joga a favor de Lindelöf e do Benfica, pois com mais interessados os números sobem. É jovem, muito seguro, penso que valerá 25/30 milhões, com outros em bónus. Em janeiro ouvi falar de 60 milhões, números demasiado altos e sem sentido. Talvez Nélson Semedo possa render mais. É do tipo de laterais que os clubes gostam, ataca muito, marca golos, talvez possa chegar aos 30/35. Dependerá muito da Taça das Confederações, isto se algum negócio não se fizer antes, e também do interesse de outros, como o Bayern. Os alemães, aliás, até poderão oferecer mais do que os ingleses", salientou.

Além dos três jogadores do Benfica, Peter Keller vê outro, do FC Porto, que também será observado no Estádio da Luz, concretamente o médio Danilo Pereira.

"É muito forte fisicamente e tem perfil para o campeonato inglês. As contratações que os clubes ingleses mais fazem são para o meio-campo e Danilo é jovem e com muito potencial. Não estranharia que estivesse na Premier League no próximo ano, mas isso também depende muito do valor. Em Inglaterra não pagam muito por médios, ou melhor, por aquilo que clubes como o Benfica e o FC Porto normalmente negoceiam. Acho que 25/30 milhões será o mais adequado, até porque não é um jogador com lugar fixo na seleção portuguesa", referiu o agente, deixando um alerta aos portugueses.

"Os clubes ingleses também sabem que nos últimos tempos os jogadores vindos de Portugal têm tido alguma falta de adaptação, ou não vingaram como se esperava, como foram os casos recentes de Fernando, Slimani ou Markovic, que custaram muitos milhões", concluiu.

Mercado em Espanha e França

Se nos casos destes últimos quatro jogadores o mercado inglês parece ser o mais realista, em Espanha e em França há outros jogadores dos dois rivais que desper- tam interesse.

"Pelo que fez em Espanha, sobretudo no Deportivo e no Espanyol, Pizzi continua a estar na agenda de vários clubes. Tem-se destacado também no Benfica, tanto em Portugal como na Liga dos Campeões, e tem, claro, as portas abertas. Mas dificilmente em Espanha os clubes oferecerão o que o Benfica poderá pedir, penso que para Espanha só por 15 milhões. Brahimi e André Silva, do FC Porto, também são nomes que têm sido apontados ao nosso mercado, mas os valores não mudam muito. Talvez André possa chegar aos 25/30, não mais do que isso", começou por dizer ao DN Pedro Rodriguez, agente da empresa Bahia Internacional, abordando também o mercado francês, com o qual também trabalha regularmente.

"Será mais fácil aos clubes portugueses ganharem dinheiro com esta realidade em França do que em Espanha. Casillas, Brahimi e André Silva, por exemplo, têm bastante mercado na França. Os valores oferecidos podem ser mais altos 20%/30% do que em Espanha, sobretudo para um jovem como André Silva. São dois clubes que costumam vender por muito dinheiro, isso já é bem conhecido por toda a Europa, daí ser mais fácil para campeonatos específicos. Ainda assim, não acredito em loucuras no final da época, até porque haverá futebolistas como James Rodríguez, Hazard, e outros, pelos quais serão gastos muitos milhões", disse ao DN o agente espanhol,

Pedro Rodriguez lembrou ainda um outro mercado que pode voltar a atacar nos dois clubes rivais portugueses quando o mercado reabrir - a China. "Por qualquer um desses jogadores, como Lindelöf, Pizzi, Danilo ou Brahimi, os clubes podem receber 40 ou 50 milhões. Mas duvido que jogadores deste nível queiram ir para lá neste momento", salientou.

---