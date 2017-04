Pub

O internacional turco foi o jogador mais jovem a estrear-se na Bundesliga, quando tinha 16 anos e 355 dias, em 2005. Renovou o seu vínculo até 2019

O futebolista internacional turco Nuri Sahin, de 28 anos, renovou contrato com o Borussia Dortmund até junho de 2019, revelou esta terça-feira o clube alemão na sua página oficial.

"O Borussia Dortmund e o médio Nuri Sahin assinaram uma extensão de contrato até 30 de junho de 2018. O internacional turco, que nasceu em Lüdenscheid [na Alemanha] e cresceu em Meinerzhagen, tem, com exceção em dois breves períodos, vestido as cores preta e amarela desde há 16 anos", refere o clube.

O jogador, formado nas escolas do Dortmund, teve curtas passagens pelo Feyenoord, em 2007/08, emprestado pelos alemães, e foi jogador do Real Madrid em 2011/12, que o emprestou nas épocas seguintes ao Liverpool e ao Borussia, ao qual se voltou a vincular definitivamente em 2014.

"Estamos muito satisfeitos que o Nuri continue connosco. Ele cresceu na região, é uma pessoa excelente e o clube faz parte dele", considerou o diretor executivo do clube alemão, Hans-Joachim Watzke.

O médio foi o jogador mais jovem a estrear-se na Bundesliga, quando tinha 16 anos e 355 dias, em 2005.

Nos últimos tempos tem tido algumas lesões, a última no tendão do tornozelo, no jogo de sábado diante do Borussia Moenchengladbach, que obrigou o treinador Thomas Tuchel a substitui-lo aos 22 minutos.