O técnico renovou por duas épocas com o clube, em véspera do jogo com o FC Porto referente à 30ª jornada da Liga

O Feirense anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Nuno Manta, este sinal de confiança surge em véspera do jogo com o FC Porto, clube com que empatou no dragão para a taça da liga e lhe valeu a continuidade com treinador, numa altura em que estava interino.

O técnico renovou por duas épocas com o clube, que ficará oficializado esta terça-feira às 12.30, em conferência de imprensa.