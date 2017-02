Faltas e expulsões "aqueceram" dérbi da Invicta. Veja os casos

Pub

As equipas recolheram aos balneários depois de os jogadores se terem envolvido em trocas de palavras com alguns empurrões

Foi um jogo duro e com momentos complicados o dérbi entre o Boavista e o FC Porto. A primeira parte do jogo terminou num ambiente de confusão e com a expulsão do treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo. Jesús Corona viu cartão amarelo. Já perto do fim, Maxi Pereira foi expulso.

A expulsão de Nuno Espírito Santo aconteceu no final da primeira parte, após uma entrada entrada merecedora de expulsão de Talocha sobre Corona, que gerou muitos protestos.

O jogador mexicano ripostou e empurrou o adversário duas vezes, antes de uma confusão que envolveu os bancos das duas equipas. O árbitro Fábio Veríssimo ficou no relvado a tomar notas.

Maxi Pereira foi expulso após ver o segundo cartão amarelo, aos 82 minutos.