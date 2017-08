Pub

O Wolverhampton, treinado pelo português, estreou-se este sábado com uma vitória na segunda liga inglesa de futebol (Championship), ao impor-se por 1-0 ao Middlesbrough, com golo de Bonatini

Com os portugueses Roderick, Ruben Neves e Diogo Jota a titulares, o avançado brasileiro Bonatini, que já alinhou no Estoril-Praia, apontou aos 33 minutos, o único golo da partida, da jornada inaugural do Championship.

A equipa do antigo treinador do FC Porto conta ainda com mais dois jogadores portugueses, os avançados Ivan Cavaleiro e Hélder Costa, com os quais Nuno Espírito Santo não pode contar devido a castigo e lesão, respetivamente.

Sem o português Marco Matias, castigado, o Sheffield Wednesday, orientado pela terceira época consecutiva por Carlos Carvalhal, foi ao terreno do Preston perder por 1-0, com Daniel Johnson a converter uma grande penalidade aos 79 minutos.