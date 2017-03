Bartomeu anunciou nome do novo 'Miniestdi' durante um tributo a Johann Cruyff, que faleceu há um ano

O novo 'Miniestadi' que está a ser construído da Cidade Desportiva do FC Barcelona vai chamar-se Estádio Johan Cruyff, anunciou este sábado o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu.

"A direção do FC Barcelona decidiu por unanimidade chamar Estádio Johan Cruyff ao estádio que estamos a construir na Cidade Desportiva Joan Gamper. Não será nunca mais 'Miniestadi'", disse Bartomeu.

Segundo o líder do 'Barça', "dar o nome de Cruyff à instalação mais emblemática do complexo que forma os futuros jogadores do FC Barcelona é a melhor maneira dar continuidade ao seu legado".

Falecido fez sexta-feira um ano, Johan Cruyff foi um dos mais notáveis jogadores da história do FC Barcelona e, como treinador, conduziu o clube ao primeiro título europeu, comandando o denominado 'dream team'.