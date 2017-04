Pub

Nada está perdido, mas tudo ficou mais complicado para o FC Porto.

Com mais um empate (terceiro nas últimas quatro jornadas, 1-1 ontem em Braga), os dragões passaram a estar a três pontos da liderança da I Liga e ofereceram alguma margem ao Benfica, que na próxima jornada visita o Sporting. Agora, basta um empate em Alvalade, no próximo sábado, para os benfiquistas conservarem o primeiro lugar, independentemente do que os portistas fizerem no dia seguinte, com o Feirense.

O Sp. Braga era a maior pedra no caminho do FC Porto na reta final da I Liga. E da mesma forma que falhara a ultrapassagem ao Benfica, por duas vezes, nas últimas semanas (com empates 1-1 com o Vit. Setúbal e na visita à Luz), a equipa de Nuno Espírito Santo não evitou o tropeção. Deixou os bracarenses ganharem vantagem (Pedro Santos, 6") e falharem um penálti (também por Pedro Santos, em cima do intervalo). E só conseguiu salvar um ponto (Soares, 62"), num jogo de nervos, onde Brahimi foi expulso do banco (87", por reclamar um penálti), minutos depois de ter sido substituído, de forma surpreendente.

"Não acabou. Temos de levantar-nos. Faltam cinco jogos, são muitos pontos", disse o treinador dos dragões, após a partida. Todavia, o deslize tem consequências claras. O FC Porto já não dependia apenas de si, mas agora depende um pouco mais de um tropeção do Benfica: já não lhe basta um eventual empate dos encarnados numa das últimas cinco jornadas para chegar ao topo, agora precisa mesmo que percam. Por sua vez, os lisboetas podem encarar o dérbi do próximo sábado com um pouco menos de pressão. Ainda assim, com uma diferença tão estreita, a discussão pode voltar a arrastar-se até à meta.