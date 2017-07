Pub

Avançado brasileiro esperado em Doha, no Qatar, para efetuar exames médicos. Jogador pode ser financiado para pagar os 222 milhões e driblar fair play financeiro da UEFA

Poderá ser hoje o Dia N. N de Neymar e de nova transferência recorde. O jogador brasileiro, ainda vinculado ao Barcelona, é esperado em Doha, no Qatar, para efetuar exames médicos pelo PSG e reunir-se com o dono do vice-campeão francês, escreveu um jornal daquele país asiático, o Al Watan.

O craque de 25 anos esteve ontem na China, para onde viajou a partir de Miami, onde os catalães estagiavam, para cumprir uma série de compromissos publicitários, e antes de regressar à Europa fará uma escala que lhe deve mudar o destino da viagem - Paris, em detrimento de Barcelona.

A operação está bem encaminhada, ao ponto de o emblema parisiense já estar a preparar a cerimónia de apresentação do futebolista formado no Santos. De acordo com a rádio francesa Europe 1, o clube já terá recebido permissão da autarquia local para fazê-lo no centro da capital gaulesa, em princípio na Praça de Trocadero, com a Torre Eiffel como pano de fundo, precisamente o local escolhido para apresentar Zlatan Ibrahimovic há cinco anos. A Gendarmerie (polícia francesa) até já estará a começar a preparar o plano estratégico para evitar massificações e controlar o trânsito.

No mesmo sentido - o de a operação chegar a bom porto -, o portal Yahoo Sports France adianta que o proprietário do PSG, Nasser Al Khelaifi, já terá dito aos seus homens de confiança que "a contratação de Neymar está a avançar bem" e que tem "boa expectativa" na concretização do negócio.

Depois de algum impasse nesta novela que dura há cerca de duas semanas, os responsáveis do clube gaulês já terão até definido uma forma de driblar o fair play financeiro da UEFA. Pelo que tem vindo a ser escrito nas imprensas espanhola, brasileira e francesa, a estratégia pode passar por ser o próprio jogador a pagar a cláusula de rescisão, cifrada em 222 milhões de euros, e os impostos adjacentes. Para isso, Neymar receberia 300 milhões do Qatar Sports Investiment, grupo detido por Nasser Al Khelaifi, que seriam justificados ao fisco francês como um adiantamento de valores de um contrato que faria do brasileiro o embaixador do Mundial 2022, que se vai realizar precisamente no Qatar.

Entretanto, enquanto essa verba avultada não entra na conta do ainda atacante do Barcelona, o pai do futebolista viajou até à Catalunha para receber 26 milhões de euros do emblema blaugrana, relativos a um bónus pela renovação de contrato, assinada há um ano. Curiosamente, nessas negociações, o progenitor e empresário tinha pedido que esse bónus fosse pago no final do primeiro ano do novo contrato, em vez de ser diluído durante os cinco anos do vínculo que, ao que parece, não vai cumprir.

UEFA vai investigar transferência

A Liga Espanhola, por intermédio do presidente Javier Tebas, anunciou que vai denunciar a possível transferência, por entender que o PSG não dispõe de dinheiro para pagar a cláusula de rescisão, segundo as contas tornadas públicas pelo clube, e que vai pagar com dinheiro oriundo de fora, o que viola o fair play financeiro da UEFA.

Em resposta, o diretor executivo do fair play financeiro e sustentabilidade da UEFA, Andrea Traverso, confirmou à agência EFE que o organismo vai investigar a operação, para ter a certeza de que todas as regras são cumpridas. De qualquer forma, lembrou que o PSG não pode ter perdas superiores a 30 milhões de euros num período de três anos, algo que só poderá ser calculado a posteriori.