O basquetebolista norte-americano Antywane Robinson é reforço do Benfica, com o jogador, que atua nas posições de extremo/poste, a chegar à Luz proveniente dos franceses do Pau Orthez, anunciou hoje o clube da Luz.

"O treinador José Ricardo dissera que esperava um posição 4 para o plantel da equipa de basquetebol, e aí está ele! O norte-americano Antywane Robinson chega do Pau-Orthez e é reforço para a presente temporada", refere o clube na sua página oficial.

Antywane Robinson, de 33 anos e 2,03 metros, junta-se às contratações de José Silva, Jesse Sanders e aos jovens Neemias Barbosa e Gonçalo Delgado.

O basquetebolista foi campeão francês em 2010, no Cholet Basket, e esteve nas escolhas do 'draft' para a NBA em 2006, mas não figurou entre os escolhidos, acabando por representar o Sioux Falls Skyforce.

Nas épocas seguintes, jogou no Pau-Orthez, Cholet Basket, Erdemirspor, New Basket Brindisi, VEF Riga e Büyükçekmece.

O Benfica prepara a época 2017/18 com um novo treinador, José Ricardo, ex-técnico da Oliveirense, depois de decidir que Carlos Lisboa assumiria em exclusivo funções de diretor-geral para as modalidades do clube.

A última época, ainda com Lisboa, o Benfica sagrou-se campeão e venceu a Taça de Portugal.