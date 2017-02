Pub

Com cinco defesas de grande nível, o guardião do Sporting impulsionou a equipa para uma vitória muito sofrida, num jogo marcado pela lesão no joelho direito do capitão Adrien

A celebração do Dia de São Patrício costuma ser a 17 de março, mas em Alvalade fez-se um mês mais cedo. No seu 400.º jogo pelo Sporting, o guarda-redes campeão da Europa viu os colegas proporcionarem-lhe a hipótese de ser a figura da noite: entre os dez e os 25 minutos defendeu tudo o que lhe apareceu pela frente, impedindo o Rio Ave de se adiantar primeiro no marcador e depois de empatar, após Alan Ruiz ter feito o único golo do jogo. No final, o objetivo leonino foi conseguido: vencer e beneficiar, de uma forma ou de outra, do resultado de hoje no Sp. Braga-Benfica.

Jorge Jesus deixou cair Rúben Semedo, depois da má exibição do central em Moreira de Cónegos, e promoveu Jefferson à titularidade, uma forma de evitar o que se passou na primeira volta em Vila do Conde, quando Bruno César foi "atropelado" no lado esquerdo da defesa por Gil Dias. O brasileiro manteve-se no onze, à custa de Bryan Ruiz, também ele longe do jogador decisivo que foi na época passada, garantindo teoricamente maior solidez num flanco que tem sido um dos pontos francos da equipa nesta época. Do outro lado, Luís Castro apostou no onze esperado, até devido ao lote de ausências por lesão e questões regulamentares (Petrovic e Heldon estão emprestados pelos leões).

Certo é que passados os primeiros dez minutos, nos quais o Sporting surgiu dominador e remeteu os vilacondenses para a defesa, os nortenhos (que tiveram de substituir o lateral Lionn por Monte bem cedo) pegaram no jogo e, no espaço de pouco tempo, obrigaram Rui Patrício a um conjunto de grandes defesas. Gonçalo Paciência, Gil Dias, Krovinovic (após um erro de William) e, de novo, Gonçalo estiveram muito perto de marcar, aproveitando um período de desnorte da formação de Jesus - o que, aliás, tem sido o espelho da época da equipa, capaz de ir do oito ao oitenta e vice-versa. Nenhuma equipa que se assume como candidata ao título pode consentir tantas oportunidades a um adversário que está num patamar inferior em tão pouco tempo...

Escapar e marcar

Depois de escapar ao descalabro, o Sporting teve mais um momento feliz. William, que pouco antes tinha sido assobiado após um passe para trás quando podia sair a jogar, ganhou um lance na raça, deu para a entrada da área e a bola chegou à direita, onde Gelson não se fez rogado. Cássio ainda defendeu o primeiro remate mas foi impotente para deter a recarga de Alan Ruiz, que marcou pelo terceiro jogo consecutivo na Liga, algo que nunca tinha conseguido na sua carreira.

Com 20 minutos jogados, o Rio Ave continuou a ser melhor. Ameaçou num canto primeiro e logo a seguir voltou a valer São Patrício, voando para um remate em arco de Rúben Ribeiro que levava aquilo a que se chama "selo de golo".

A partir daqui, as equipas encaixaram-se e o descanso chegou com uma desvantagem injusta para os visitantes. A segunda metade continuou no ritmo da primeira parte. O Sporting teve mais bola, mas quase sempre de forma inconsequente, enquanto o Rio Ave já não conseguia sair rápido e apanhar os leões desprevenidos. O jogo entrou num ritmo lento e raramente a bola andou perto das balizas - a exceção foi um lance pelo lado direito do ataque leonino, mas Bas Dost não conseguiu solicitar Podence e a ocasião gorou-se. Pelo meio, Adrien viu o quinto amarelo da época após uma segunda falta dura, antes de sair lesionado no joelho direito (será hoje reavaliado).

Ainda assim, quando o 1-0 parecia definitivo, Alvalade ainda teve tempo para mais um susto, quando Roderick conseguiu bater Patrício, mas o homem de Vila do Conde encontrava-se em posição irregular. E o 1-0 foi mesmo definitivo - depois de duas épocas sem conseguir superar o Rio Ave em casa, os três pontos ficaram em Alvalade, e o Sporting conseguiu manter a baliza a zero ao fim de oito jogos sempre a sofrer.