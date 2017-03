Pub

O jogador francês de andebol foi eleito o melhor jogador do mundo em 2016 pelo IHF. Em femininos venceu a romena Cristina Neagu

O jogador francês Nikola Karabatic, vice-campeão olímpico nos jogos do Rio2016 e atleta do Paris Saint-Germain, foi esta quinta-feira eleito o melhor andebolista do mundo em 2016 pela Federação Internacional de Andebol (IHF).

O atleta de 32 anos conquistou no verão passado a terceira medalha olímpica, depois do ouro conquistado com a França em Pequim2008 e Londres2012.

Campeão mundial de seleções em quatro ocasiões, o francês conquista o maior prémio individual do andebol pela terceira vez, depois de já o ter vencido em 2007 e 2014.

No andebol feminino, a distinção recaiu sobre a romena Cristina Neagu. Aos 28 anos, conquista o galardão também pela terceira vez, depois de 2010 e 2015.

Neagu transferiu-se esta temporada para o CSM Bucareste, depois de ter jogado entre 2013 e 2016 no Buducnost Podgorica, em Montenegro, onde conquistou a Liga dos Campeões europeus em 2015.