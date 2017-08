Pub

Niki Lauda conquistou o seu terceiro e último título de campeão de Fórmula 1 no circuito do Estoril, a 21 de outubro de 1984, num ano em que o seu colega de equipa na McLaren, o francês Alain Prost, era apontado como favorito. A decisão do campeão foi transmitida em direto na RTP1, com comentários de Domingos Piedade, e no Estoril, entre várias personalidades, estava a princesa Stéphanie do Mónaco. "Título decide-se por meio ponto que Mansell podia ter "evitado"", escrevia o DN. Isto porque o piloto austríaco precisava de terminar no segundo lugar para se sagrar campeão, numa altura em Prost liderava a corrida e tentava o seu primeiro título. Só que Mansell, segundo classificado, desistiu com problemas nos travões. Niki Lauda terminou em segundo e fez a festa. Resta dizer que o pódio foi preenchido com o jovem Ayrton Senna, então piloto da modesta Toleman.