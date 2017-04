Pub

Começou esta quarta-feira, dia 26 de abril, na Praia da Vigia em Santa Cruz, Torres Vedras, Pro Santa Cru , etapa de 3000 pontos do WQS da World Surf League. As ondas apresentaram-se muito afetadas pelo vento onshore que marcou todo o dia, mas que não impediu que os surfistas de qualidade mundial exibissem um excelente surf.

O japonês Kaito Ohashi, 25 anos, protagonizou a performance mais marcante do dia ao eliminar o francês Joan Duru, surfista do circuito mundial de surf, no terceiro heat da segunda ronda, avançando para a terceira com o português Marlon Lipke, também autor de uma boa prestação. "O meu objetivo no heat era divertir-me. O Joan e o Marlon são tão bons que eu decidi que tinha de me divertir a surfar contra eles e resultou. Eu adoro estar aqui na Europa e este evento é óptimo para treinar para o QS 6000 que vai haver no Japão em breve", disse Marlon Lipke.

Já o jovem norte-americano Eithan Osborne, 17 anos, foi autor da melhor onda do dia, 9,17 pontos (em 10 pontos possíveis), graças a um aéreo 360 de backside. Com esta nota, Osborne qualificou-se para a segunda ronda, onde irá agora competir no heat 11.

Entre os vários surfistas portugueses que esta quarta-feira entraram em cena, Nicolau Von Rupp, 26 anos, foi quem fez as maiores prestações. Apesar de não competir desde janeiro, quando esteve no Havaí, Von Rupp não quis deixar passar esta oportunidade de competir perto de casa.

"2016 foi um ano fantástico e de muito crescimento pessoal, em que me senti cada vez mais confortável a surfar ondas grandes e em que procurei melhorar o meu surf. Ainda assim, sempre adorei e continuo a adorar competir. Esta é uma ótima oportunidade de surfar um evento da WSL à porta de casa e estou muito contente por ver os meus amigos aqui. Sempre que compito, o objetivo é o mesmo: estou aqui para ganhar".

Ainda em destaque estiveram surfistas como o brasileiro Halley Baptista, o francês Charly Quivront e o chileno Manuel Selman.

Neste primeiro dia de prova em Santa Cruz, as condições apresentaram-se desafiantes, com ondas com cerca de um metro e algo afetadas pelo vento. É esperada uma melhoria das condições para os próximos dias de competição.

A chamada para esta quinta-feira, 27 de abril, está marcada para as 7:00.

Este evento tem o apoio da Camara Municipal de Torres Vedras, Turismo de Portugal, Turismo do Centro, Noah Surf House Portugal, MEO, Hertz, EDP Distribuição, Douro Azul, Dolce Campo Real;

REMAINING PRO SANTA CRUZ PRES. BY OAKLEY ROUND 2 MATCHUPS:

Heat 9: Paul Cesar Distinguin (FRA), Gabriel Farias (BRA), Raul Bormann (BRA), Alex Bauduin (CNY)

Heat 10: Mateus Herdy (BRA), Imanol Yeregi (EUK), Joshua Moniz (HAW), Tanner Gudauskas (USA)

Heat 11: Thiago Guimaraes (BRA), Pedro Coelho (PRT), Eithan Osborne (USA), Lander Davila (ESP)

Heat 12: Victor Mendes (BRA), Colt Ward (USA), Slade Prestwich (ZAF), Thiago Camarao (BRA)

Heat 13: Nolan Rapoza (USA), Tom Cloarec (FRA), Reo Inaba (JPN), Hodei Collazo (EUK)

Heat 14: Jake Marshall (USA), Tiago Santos (PRT), Luis Perloiro (PRT), Gearoid McDaid (IRL)

Heat 15: Tristan Guilbaud (FRA), Guilherme Fonseca (PRT), Marc Lacomare (FRA), Kairi Noro (JPN)

Heat 16: Adrien Toyon (FRA), Vincent Duvignac (FRA), Francisco Alves (PRT), Juanjo Fernandez (ESP)

PRO SANTA CRUZ PRES. BY OAKLEY ROUND 2 RESULTS:

Heat 1: Samuel Igo De Souza (BRA) 12.94, Ruben Gonzalez (PRT) 11.76, Arran Strong (GBR) 11.10, Gatien Delahaye (FRA) 7.33

Heat 2: Kaito Ohashi (JPN) 15.33, Marlon Lipke (PRT) 13.70, Joan Duru (FRA) 12.37, Frederico Magalhaes (PRT) 11.53

Heat 3: Charly Quivront (FRA) 14.30, Peterson Crisanto (BRA) 11.94, Luan Carvalho (BRA) 11.44, Tomas Fernandes (PRT) 11.10

Heat 4: Nic Von Rupp (PRT) 14.76, Ian Costa (BRA) 13.50, Yuji Mori (JPN) 10.03, Leon Glatzer (DEU) 9.37

Heat 5: Felipe Teixeira (PRT) 12.40, Pedro Neves (BRA) 9.97, Ethan Egiguren (EUK) 9.53, Jeronimo Vargas (BRA) 9.23

Heat 6: Jordy Collins (USA) 14.00, John Mel (USA) 10.80, Henrique Pyrrait (PRT) 8.50, Gonzalo Gutierrez (ESP) 8.40

Heat 7: Manuel Selman (CHL) 14.16, Dimitri Ouvre (FRA) 13.07, Eduardo Fernandes (PRT) 11.40, Julen Egiguren (EUK) 7.67

PRO SANTA CRUZ PRES. BY OAKLEY ROUND 1 RESULTS:

Heat 1: Arran Strong (GBR) 10.24, Frederico Magalhaes (PRT) 9.40, Tad McCardell (USA) 7.23, Robertson Goncalves (PRT) 7.03

Heat 2: Joan Duru (FRA) 11.84, Ruben Gonzalez (PRT) 10.23

Heat 3: Charly Quivront (FRA) 13.10, Ian Costa (BRA) 9.93, Francisco Cruz (PRT) 6.40, Ugo Robin (FRA) 4.53

Heat 4: Leon Glatzer (DEU) 9.94, Peterson Crisanto (BRA) 9.17, Kalani Da Silva (CNY) 8.10

Heat 5: Pedro Neves (BRA) 11.93, Gonzalo Gutierrez (ESP) 10.00, Francisco Duarte (PRT) 8.30

Heat 6: John Mel (USA) 12.84, Felipe Teixeira (PRT) 12.14, Jakob Lilienweiss (DEU) 9.00

Heat 7: Dimitri Ouvre (FRA) 15.00, Dylan Groen (DEU) 10.90, Natxo Gonzalez (EUK) 9.43

Heat 8: Halley Batista (PRT) 14.83, Julen Egiguren (EUK) 11.67, Renan Peres (BRA) 11.07, Jonas Bachan (AUT) 6.00

Heat 9: Raul Bormann (BRA) 12.70, Tyler Gunter (USA) 10.43, Enzo Poulat (FRA) 5.90

Heat 10: Joshua Moniz (HAW) 11.50, Alex Bauduin (CNY) 9.24, Arne Bergwinkl (DEU) 6.63

Heat 11: Eithan Osborne (USA) 16.00, Thiago Camarao (BRA) 14.17, Michael Zaugg (CHE) 8.17

Heat 12: Slade Prestwich (ZAF) 13.10, Lander Davila (ESP) 9.34, Francisco Carrasco (PRT) 8.70, Juan Fernandez (ESP) 6.53

Heat 13: Reo Inaba (JPN) 13.70, Gearoid McDaid (IRL) 11.16, Joao Kopke (PRT) 10.93, Ivo Lourenco (PRT) 6.77

Heat 14: Luis Perloiro (PRT) 14.24, Hodei Collazo (EUK) 12.73, Jaymes Triglone (AUS) 11.77, Roberto D'Amico (ITA) 7.50

Heat 15: Marc Lacomare (FRA) 14.83, Juanjo Fernandez (ESP) 11.07, Ely Cassirer (ISR) 5.93

Heat 16: Francisco Alves (PRT) 12.83, Kairi Noro (JPN) 9.76, Luis Diaz (CNY) 9.13, Bruno De Andrade Maia (BRA) 5.47