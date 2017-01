Pub

Equipa de Ricardo Pereira fica a torcer por um deslize do AS Mónaco para manter a liderança

O Nice recuperou hoje provisoriamente a liderança da liga francesa de futebol ao vencer em casa o Guingamp por 3-1, em jogo da 22.ª jornada da prova.

A jogar em casa, o Nice inaugurou o marcador aos 11 minutos, com um golo de Alessane Plea, tendo Jean Michael Seri ampliado a vantagem aos 38 minutos.

Jimmy Briand reduziu a desvantagem aos 63 minutos, mas Mario Balotelli voltou a colocar a diferença em dois golos, aos 87.

O Nice soma 49 pontos, mais um que o segundo classificado, Mónaco, orientado pelo português Leonardo Jardim, e mais quatro que tetracampeão Paris Saint-Germain, terceiro classificado.

Ainda hoje o Mónaco, em que alinham os portugueses João Moutinho e Bernardo Silva, visita o Paris Saint-Germain, no qual se pode estrear Gonçalo Guedes, no jogo que encerra a ronda e que poderá provocar alterações no topo da tabela.