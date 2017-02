Pub

A equipa do sul de França igualou o PSG no segundo lugar do campeonato

O Nice venceu esta quarta-feira o Saint-Etienne, por 1-0, em jogo da 24.ª jornada da Liga francesa. Sem o português Ricardo Pereira, a equipa do sul de França marcou o golo do triunfo logo aos sete minutos por Cyprien.

Com este resultado, o Nice igualou o PSG no segundo lugar da classificação, a três pontos do líder, o Mónaco de Leonardo Jardim.

Nos outros jogos do dia, destaque para a goleada do Lyon, de Anthony Lopes, na receção ao Nancy, por 4-0, com golos de Valbuena, Fekir, Lacazette e Memphis Depay. Um resultado que permite ao Lyon consolidar o quarto lugar da tabela.

Refira-se que o jogo entre o Bastia e o Nantes, de Sérgio Conceição, foi adiado devido ao mau tempo.