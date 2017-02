Pub

Quinto jogo consecutivo sem vencer fora de casa deixa o Nice mais distante do AS Mónaco

Nice somou hoje o quinto jogo consecutivo fora sem vencer, ao empatar 2-2 em Rennes, e voltou a atrasar-se para os dois primeiros classificados na Liga francesa de futebol, na 25.ª jornada.

A formação comandada pelo suíço Lucien Favre ainda recuperou de uma madrugadora desvantagem de dois golos, mas só conseguiu salvar um ponto, mantendo-se sem vencer em reduto alheio desde o 1-0 ao Guingamp, a 30 de novembro.

Morgan Amalfitano, aos sete minutos, e o marfinense Giovanni Sio, aos 21, colocaram os locais a vencer por 2-0, resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda metade, o suplente grego Anastasios Donis marcou o seu primeiro golo na prova, aos 59 minutos, e reduziu, para, aos 81, Valentin Eysseric restabelecer a igualdade.

O Nice não contou com o italiano Mario Balotelli e o português Ricardo Pereira, ambos lesionados.

Com este resultado, o Nice passou a ocupar sozinho o terceiro lugar, com 53 pontos, menos dois do que o Paris Saint-Germain (3-0 em Bordéus, na sexta-feira) e já menos cinco face ao líder Mónaco (5-0 ao Metz, no sábado).

Por seu lado, o Rennes caiu para o 10.º lugar, com 33 pontos, os mesmos do Toulouse, nono, que sábado recebeu e bateu o Bastia por 4-1.