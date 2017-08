Pub

O Nice, da liga francesa de futebol, anunciou este domingo um "princípio de acordo" para a contratação do médio holandês Wesley Sneijder, que em julho rescindiu com os turcos do Galatasaray

"O médio ofensivo chegou depois do meio-dia e deverá agora fazer os habituais exames médicos para oficializar contrato", afirmou o clube francês na sua conta na rede social Twitter.

Segundo fonte próxima do clube, citada pela agência noticiosa AFP, o jogador holandês deverá assinar um contrato válido por uma época, com mais uma de opção.

Sneijder, que além do Galatasary, já representou o Ajax -- clube no qual foi formado -- o Real Madrid e o Inter Milão.

O jogador, de 33 anos, é o recordista de internacionalizações ao serviço da seleção holandesa (131), tendo apontado 31 golos.

O Nice estreou-se no sábado na liga francesa com uma derrota por 1-0 na visita ao Saint-Étienne.

