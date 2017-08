Pub

Segundo a estação de rádio espanhola RAC1, o avançado brasileiro que ainda pertence ao Barcelona viajou na tarde desta quarta-feira para o Porto em avião privado

Segundo a estação de rádio espanhola RAC1, Neymar viajou na tarde desta quarta-feira para o Porto em avião privado, a fim de tratar de assuntos relacionados da sua transferência do Barcelona para o Paris Saint-Germain (PSG).

O jogador viajou acompanhado do pai, alguns amigos e do seu representante, Wagner Ribeiro, tendo escolhido o Porto para tratar de adiantar o processo, nomeadamente a forma de desbloquear os 222 milhões de euros que terá de pagar para rescindir com os catalães.

De acordo com a mesma fonte, Neymar saiu de Barcelona, em avião privado, pelas 13 horas portuguesas (14.00 espanholas).