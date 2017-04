Pub

O internacional brasileiro viu confirmado o castigo e irá falhar o confronto frente ao Real Madrid, após ter sido expulso frente ao Málaga

O Comité de Competições da Federação Espanhola de Futebol suspendeu esta terça-feira por três jogos o avançado do FC Barcelona Neymar, expulso no jogo de sábado com o Málaga, da 31.ª jornada da liga espanhola.

Neymar foi suspenso um jogo por acumulação de amarelos e mais dois por comportamento antidesportivo (aplaudiu ironicamente o quarto árbitro), no encontro que os catalães perderam por 2-0.

O internacional brasileiro foi admoestado com o segundo cartão amarelo aos 65 minutos, numa altura em que o Málaga vencia por 1-0, acabando por marcar o segundo golo em cima do minuto 90.

Com este castigo, Neymar ficará afastado da receção do 'Barça' à Real Sociedad, a 15 de abril, do 'clássico' com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, a 23, e do jogo com o Osasuna, a 26, em Camp Nou.