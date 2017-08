Pub

Avançado brasileiro esteve em evidência durante o primeiro jogo pelo emblema parisiense, contribuindo para o triunfo por 3-0 no terreno do Guingamp, na 2.ª jornada do campeonato

O avançado brasileiro Neymar esteve este domingo em destaque durante a estreia pelo PSG, contribuindo com uma assistência e um golo na vitória por 3-0 no terreno do Guingamp de Pedro Rebocho (cumpriu os 90 minutos), em jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato.

Depois de um autogolo de Ikoko ter dado vantagem aos parisienses no início da segunda parte, mais precisamente aos 52 minutos, o internacional canarinho abriu o livro, assistindo Cavani para o segundo golo (62') e apontando o terceiro (82'), precisamente a passe do uruguaio.

Gonçalo Guedes não saiu do banco do vice-campeão francês, uma das cinco equipas que somou seis pontos nas primeiras duas rondas da liga, a par de Lyon, Mónaco, Marselha e Saint-Étienne.