O futebolista brasileiro Neymar, protagonista da mais cara transferência do futebol mundial, garantiu hoje na sua apresentação aos adeptos do Paris Saint-Germain (PSG) que está no clube francês "para fazer história".

Neymar, que se tornou no futebolista mais caro de sempre ao trocar o FC Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros, foi recebido em euforia por milhares de adeptos no Parque dos Príncipes, antes do encontro com o recém-promovido Amiens, da primeira jornada da liga francesa.

"Paris é mágico", disse Neymar em francês, antes pedir o apoio dos adeptos e de entoar o grito que caracteriza a equipa: "Ici c'est Paris".

Depois de dirigir umas breves palavras aos adeptos, que o interrompiam com cânticos nos quais incluíam o seu nome, Neymar deu uma volta ao estádio, lançado balões juntamente com um grupo de crianças.

O futebolista brasileiro assiste ao encontro na bancada, porque o seu certificado internacional não deu entrada na Federação Francesa de Futebol antes da meia-noite de sexta-feira.

O presidente do PSG, o catari Nasser al Khelaifi, agradeceu ao jogador ter escolhido o clube parisiense, lembrando que, "a partir de agora, é tempo de trabalhar, porque há muitos troféus para conquistar".

