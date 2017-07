Pub

Clube francês tem plano financeiro para pagar a cláusula de rescisão de 222 milhões. Messi, Suárez e Piqué tentam convencê-lo a ficar

Pode Neymar deixar o Barcelona para assinar pelo Paris Saint-Germain e pulverizar todos os recordes de transferências no futebol realizadas até ao momento? É a pergunta de um milhão de dólares a que ainda ninguém consegue responder com 100% de certeza. Do lado do emblema francês há um plano montado que passa pelo pagamento de 222 milhões de euros, a cláusula de rescisão do jogador brasileiro. No Barcelona já foi colocada em prática uma estratégia para persuadir o jogador com a ajuda dos colegas de equipa. Os próximos dias serão determinantes para se conhecer o desfecho desta novela milionária.

O PSG está louco para contratar Neymar e, segundo noticiou o jornal espanhol Marca, já tem um plano montado para conseguir dar a volta ao fair play financeiro e pagar os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão. O esquema passa por utilizar um patrocinador que financiaria diretamente Neymar, ou seja, seria o próprio jogador a pagar a cláusula de rescisão e não o PSG. A empresa em causa seria a Oryx Qatar Sports Investments, fundada em 2005, e cujo detentor é precisamente Nasser Al-Ghanim Al-Khelaifi, dono e presidente do emblema francês.

Há mais um dado importante a juntar a tudo isto. Além de bater todos os recordes de transferências no futebol, o PSG quer também fazer de Neymar o jogador mais bem pago do mundo. São todos estes (grandes) pormenores que estão a dar a volta à cabeça do jogador brasileiro (e aos seus representantes) e que fizeram soar forte os alarmes em Barcelona.

Este interesse do PSG já tem algumas semanas. Mas se no início os responsáveis do Barcelona duvidaram do sucesso desta operação milionária, a verdade é que desde há uma semana colocaram-se em campo para segurar o jogador pois começaram a perceber que estavam em sério risco de perder a joia brasileira.

De acordo com o jornal Sport, publicação sempre bem informada do dia-a-dia do Barcelona, este fim de semana, em Nova Iorque, onde a equipa se encontra a realizar um estágio, o clube catalão passou à ação. Josep Maria Bartomeu encarregou alguns pesos-pesados do plantel, casos de Piqué, Luis Suárez e Lionel Messi, de tentarem convencer Neymar a ficar. Ao mesmo tempo, ele, na qualidade de presidente, tratava de falar com a entourage do craque brasileiro, sobretudo com o seu pai, que se diz estar feito com o PSG para levar Neymar para Paris.

O que vale uma fotografia

Um dos primeiros sinais positivos foi dado precisamente no domingo, com Piqué a publicar uma fotografia nas redes sociais onde surge sorridente ao lado de Neymar e com uma legenda bombástica: "Vai ficar". Isto depois de ter sido noticiada uma alegada reunião que o brasileiro teve com alguns pesos-pesados da equipa - além de Piqué, também Luis Suárez e Messi terão tentado demover o jogador canarinho. Parecia o final da novela, mas afinal o enredo promete continuar.

Poucas horas depois da célebre fotografia, uma fonte próxima do jogador brasileiro fez questão de esclarecer à ESPN que aquela foto não tinha o significado que lhe quiseram dar. Mais. A mesma fonte garantiu à cadeia de televisão norte-americana que Neymar e o pai negociaram diretamente com Antero Henrique, o português ex-FC Porto que hoje é o homem forte do futebol do emblema parisiense, e que o jogador inclusivamente já teria acertado um salário anual líquido de 30 milhões de euros/ano. Isto para além de um avultado prémio de assinatura.

Do lado do PSG, a palavra de ordem é o silêncio. No fim de semana, depois do jogo com o Tottenham, os jornalistas presentes tentaram de tudo para obter reações à possível contratação de Neymar. O treinador Unai Emery limitou-se a dizer que só falava dos jogadores que tinha à sua disposição e dos brasileiros do plantel parisiense, e apenas Thiago Motta deixou escapar que "Neymar é um dos melhores jogadores do mundo", mas que não cabe aos atletas escolher as contratações.

Segundo o jornal catalão Sport, além de Dani Alves (ex-colega de Neymar que assinou recentemente pelo PSG), o emblema parisiense tem um outro trunfo brasileiro a tentar convencer o jogador canarinho: trata-se de Maxwell, curiosamente ex-jogador do Barcelona e do PSG que atualmente tem um cargo na estrutura dos parisienses. Muito próximo de Neymar, tem sido ele o elo de ligação do clube francês com o jogador, com telefonemas quase diários.

Uma coisa parece certa: o Barcelona não tem intenção de oferecer a Neymar um novo contrato com melhores condições financeiras. Pelo menos para já. Isto porque o clube catalão renovou o vínculo do craque brasileiro em outubro do ano passado, até 2021, a troco de 15 milhões de euros de salário anual, além de prémios por objetivos. Refira-se que foi precisamente durante esta negociação que foram acertados os valores da cláusula de rescisão: a época passada eram 200 milhões de euros, na presente época são 222 milhões e nos restantes anos de contrato sobe para 250.

De um e do outro lado há esperança quanto ao desfecho desta operação, apesar de o Barcelona poder estar em vantagem, segundo os jornais desportivos da Catalunha . Certo é que, para já, oficialmente ninguém canta vitória. Mas parece estar para breve uma tomada pública de posição de Neymar para esclarecer de vez qual será o seu futuro: sem a continuidade em Barcelona, se uma nova aventura na cidade de Paris.