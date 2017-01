Neymar, jogador brasileiro do Barcelona, tem mais valor de mercado do que Messi ou Cristiano Ronaldo

Pub

Observatório do Futebol avalia o brasileiro em 246,8 milhões. Messi está na segunda posição e Cristiano Ronaldo apenas em sétimo

O brasileiro Neymar, do Barcelona, é nesta altura o jogador de futebol mais valioso do mundo, de acordo com as conclusões do estudo anual feito pelo Observatório do Futebol (CIES), que coloca Cristiano Ronaldo na sétima posição. Além do capitão da seleção nacional, há mais três portugueses na lista de cem nomes - André Gomes, Bernardo Silva e Renato Sanches.

Este ranking do Observatório do Futebol - instituto de investigação dependente da Universidade de Neuchâtel - é elaborado com base num algoritmo que tem em conta vários indicadores de mercado e rendimento desportivo, mas que penaliza os jogadores mais velhos - no top 10, por exemplo, só existem dois craques com idade superior a 25 anos, precisamente Messi e Cristiano Ronaldo. Assim se explica o atual valor de mercado do brasileiro Neymar, de 24 anos - 246,8 milhões de euros -, quando comparado com Messi (29 anos, 170,5 milhões) e CR7 (31 anos, 126,5). Aliás, nos cem nomes que compõem o ranking dos mais valiosos só há dois que passaram a barreira dos 30 anos, precisamente Cristiano Ronaldo e Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern Munique.

Os valores de mercado dos jogadores neste estudo do CIES diferem muito dos que são mencionados no transfermarkt, site especializado em mercado/transferências que habitualmente é utilizado como ponto de referência nestes casos. No website alemão, por exemplo, o jogador mais valioso é Lionel Messi (120 milhões), seguido de Ronaldo (110) e Neymar só aparece no terceiro lugar (100).

Concretamente em relação aos jogadores portugueses, o maior destaque é a presença de Bernardo Silva, jogador do Mónaco de Leonardo Jardim, que este fim de semana contribuiu com dois golos na goleada ao Marselha (4-1) e ajudou o clube do Principado a chegar à liderança da Liga francesa.

Bernardo Silva foi vendido em janeiro de 2015 pelo Benfica ao Mónaco por 15,75 milhões de euros. Hoje, e de acordo com o Observatório do Futebol, o seu valor de mercado é de 52,5 milhões de euros - é o 50.º mais valioso.

André Gomes, do Barcelona, é a seguir a Ronaldo o português com maior valor de mercado - está na 44.ª posição, avaliado em 59,3 milhões. Também no caso do médio há um aumento significativo relativamente ao valor que o Barcelona pagou no verão ao Valência para o contratar - 35 milhões de euros.

O último luso da lista do CIES é Renato Sanches, jogador de 19 anos que se transferiu ainda antes do Euro 2016 do Benfica para o Bayern Munique, clube onde tem sentido algumas dificuldades de adaptação. Os bávaros pagaram à cabeça 35 milhões de euros pela transferência, sendo que a SAD benfiquista pode ainda embolsar até um montante de 45 milhões caso o jovem médio cumpra determinados objetivos. O valor de Renato para o CIES é de 36,6 milhões, sendo o 99.º mais valioso na lista de cem jogadores.

No top 10 do ranking do Observatório, o Barcelona é o clube mais representado com três jogadores (além de Neymar e Messi, está ainda Luis Suárez). E há uma curiosidade, com dois futebolistas do Tottenham a intrometerem-se entre os dez mais valiosos, são eles Harry Kane, avançado de 23 anos, e Dele Alli, médio de 20 anos. Eric Dier, defesa inglês de 23 anos formado no Sporting e que também pertence aos quadros dos spurs, surge na 29.ª posição desta lista, avaliado em 69,5 milhões de euros.