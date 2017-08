Pub

Após transferência para o PSG, jogador escreveu mensagem aos antigos colegas

O avançado internacional brasileiro Neymar disse hoje que é um futebolista "realizado" profissionalmente por ter jogado no FC Barcelona, do qual se transferiu para o Paris Saint-Germain, por um valor recorde de 222 milhões de euros.

"Irmãozinhos... Desejo tudo de bom para vocês, obrigado por estes anos de muita alegria e aprendizagem. Sou um cara realizado por ter jogado com vocês...", disse Neymar numa mensagem publicada na rede social Instagram.

Neymar revelou que a presença do avançado argentino Lionel Messi foi um dos motivos pelos quais optou por transferir-se do Santos para o Barcelona, em 2013: "Porque queria jogar com meu ídolo e o maior que já vi no futebol (...) Sou teu fã e para sempre irei te admirar".

O jogador brasileiro dirigiu-se também ao avançado uruguaio Luis Suarez, com quem disse ter aprendido a "chutar de primeira", não escondendo alguma surpresa pelo facto de três nacionalidades sul-americanas rivais terem "dado certo".

"Agradeço a todos os companheiros que tive estes anos... Cheguei um menino sonhador, querendo aprender com vocês e hoje saio um homem orgulhoso de ter tido vocês ao meu lado esse tempo", afirmou Neymar, a transferência mais cara do futebol mundial.