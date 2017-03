Pub

O futebolista brasileiro Neymar referiu esta terça-feira que o argentino Lionel Messi, colega no FC Barcelona, e o português Cristiano Ronaldo, do rival Real Madrid, são "estrelas de um nível gigantesco", que admitiu ainda não ter atingido.

"São estrelas de um nível gigantesco. Admiro ambos. Um deles [Messi] está ao meu lado todos os dias e é o melhor com que já joguei. Não sei se este é o momento [para poder ser considerado o melhor do mundo], mas procuro sempre superar-me", disse Neymar, em conferência de imprensa.

Ronaldo é o atual detentor da Bola de Ouro, troféu que conquistou quatro vezes, em 2008, 2013, 2014 e 2016, contra cinco de Messi, que foi designado melhor futebolista mundial em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

"Messi ajudou-me muito. No início, tive muitas dificuldades [no FC Barcelona]. O melhor do mundo veio ter comigo e disse-se: 'Calma, as coisas vão melhorar, joga o teu futebol'. Isso fez-me muito bem", revelou o avançado.

Enquanto no clube espanhol, Messi concentra sobre si quase toda a atenção, na seleção brasileira Neymar é a principal referência, mas o avançado rejeitou que exista uma 'Neymardependência' na seleção pentacampeã do mundo.

"Nunca existiu uma 'Neymardependência', afinal, estamos a falar da seleção brasileira", assinalou o avançado, que hoje voltará a ser 'capitão' da equipa no jogo com Paraguai.